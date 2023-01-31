Таксистам добавили Evolute

В Нижнем Новгороде начали работать первые в России такси на электродвигателе. С февраля на маршруты «Яндекс.Такси» по тарифам «комфорт» и «комфорт плюс» выйдут 180 электромобилей российского бренда Evolute. Проект запустил входящий в «Роснано» «Оператор электродвижения», который с июня 2022 года внедряет в Нижегородской области зарядные станции. До конца года компания планирует увеличить число электрокаров до 280. Несколько месяцев оператор будет оценивать востребованность электромобилей при заказах и в случае успеха обещает продолжить развивать инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электрокары будут работать по заказам нижегородцев наряду с обычными такси

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Электрокары будут работать по заказам нижегородцев наряду с обычными такси

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде 31 января начал работать пилотный проект электротакси. Теперь при заказе машины через приложение «Яндекс.Такси» по тарифам «комфорт» и «комфорт плюс» к пассажиру может приехать электроавтомобиль российского бренда Evolute. Эти машины выпускает Липецкий завод «Моторинвест» на базе китайского автомобиля Dongfeng.

Созданием инфраструктуры для электротранспорта с июня 2022 года занимается «Оператор электродвижения» (входит в «Роснано») по соглашению с правительством Нижегородской области. Компания приобрела для запуска в Нижнем Новгороде 180 электрокаров и в течение 2023 года планирует закупить еще 100 машин.

Также структура «Роснано» получила предложения от компании «Москвич». Общая стоимость проекта по организации электротакси составила 750 млн руб. Окупить свои затраты на создание инфраструктуры инвестор планирует в течение четырех лет.

По словам руководителя спецпроектов по взаимодействию с органами госвласти «Яндекс.Такси» Юрия Сиделева, пока рано говорить об отдельном тарифе для электротакси: в общей массе машин их слишком мало. «Сейчас этот разговор не актуален. Когда наши партнеры доведут свой "флот" до оптимального количества, тогда будет виднее. Отдельных требований к водителям электрокаров не будет, они будут отбираться в соответствии с уже существующими требованиями для тарифа "комфорт"», — рассказал Юрий Сиделев.

Директор «Оператора электродвижения» Алексей Тихонов считает, что электротакси будут востребованы:

«Электротранспорт гораздо более экономичное транспортное средство. По существующим тарифам на электроэнергию гораздо дешевле заправляться электричеством, чем бензином. Для пассажиров на первый план, конечно же, выходит комфорт и низкий шум».

Компания-инвестор также установила 44 зарядные станции, увеличив их общее число в Нижнем Новгороде до 62 штук. При создании инфраструктуры специалисты старались устроить сплошное покрытие на территории города, чтобы автолюбитель мог доехать до зарядки за 5–10 минут. Построенные зарядные станции мощностью 150 киловатт будут заряжать электрокары Evolute около 40 минут, рассказал Алексей Тихонов. С учетом времени зарядки и расположения станций на текущий момент их количества хватает с запасом, считает он.

«Мы создали все условия для развития этой отрасли, построили опорную сеть. Теперь посмотрим, как будет эксплуатироваться эта зарядная инфраструктура в ближайшие три-четыре месяца, проанализируем, где жителям недостает зарядной инфраструктуры, и будем ее развивать», — добавил директор компании.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что регион делает ставку на устойчивое развитие, участвуя в госпрограммах по субсидированию строительства зарядной инфраструктуры и закупки электромобилей по линии Минпромторга РФ.

Автоэксперт Александр Дойч считает, что нужно подождать, как система проявит себя и какие проблемы появятся. «Для экологии ущерб от эксплуатации действительно намного меньше, чем от машин на двигателе (внутреннего сгорания.— «Ъ»). Осталось пройти проверку временем. Жизнь покажет, будет ли электротакси нравиться пассажирам и самим водителям, насколько эти машины будут надежными и не возникнут ли, например, у китайских машин проблемы с удержанием заряда в зимние морозы», — добавил он.

Елена Ковалева