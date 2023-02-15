Росстат: годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 11,8%

Недельная инфляция в России с 7 по 13 февраля 2023 года замедлилась до 0,18% по сравнению с 0,26% неделей ранее. Вместе с тем годовая инфляция за неделю, наоборот, ускорилась с 11,77% до 11,8%, свидетельствуют данные Росстата. По данным Минэкономики, годовая инфляция за этот же период замедлилась до 11,61%, неделей ранее —11,72%.

С начала февраля инфляция составила 0,40%, в феврале 2022 года — с 1,17%. Больше всего на рост инфляции повлияли цены на плодоовощную продукцию и авиаперелеты. Рост цен на фрукты и овощи составил 3,3% (5,1% неделей ранее); стоимость перелета в салоне экономкласса выросла на 6,0% (0,6% неделей ранее).

За неделю выросли цены на лук (10,1%), огурцы (6,2%), помидоры (4,1%), бананы (2,8%), морковь (2,4%), картофель (2,2%). Из непродовольственных товаров за неделю подорожали зубные пасты — на 1,3%, спички — на 0,5%.

По прогнозу Минэкономики, в 2023 году инфляция составит 5,5%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина допускала, что в ближайшие месяцы годовая инфляция может замедлиться до 4%. При этом Центробанк в своем среднесрочном прогнозе от 10 февраля сохранил прогноз по инфляции на этот год на уровне 5–7%.

Анастасия Ларина