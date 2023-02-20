«Это самые высокооплачиваемые спортсмены в нашей стране»

Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо официально станут россиянами. Генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев сообщил, что игрокам одобрили получение паспортов нашей страны. Церемония вручения документов пройдет весной. Зачем Малкому и Клаудиньо получать российские паспорта? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

История с российскими паспортами Малкома и Клаудиньо тянется давно. Но каждое заявление на эту тему в различных Telegram-каналах обычно опровергалось. Агент бразильцев Луис Фернандо Гарсия уверял, что был не в курсе ситуации, и вот теперь официальное заявление генерального директора «Зенита» все расставило на свои места. Причем Александр Медведев говорит даже о возможности Малкома и Клаудиньо играть за сборную России. Только вот когда вопрос о подобной возможности был задан главному тренеру сборной Валерию Крапину, он ответил с определенным раздражением, которое можно понять:

«Они — олимпийские чемпионы из Бразилии, которые сыграли официальные матчи под эгидой FIFA за свою страну. Они больше ни за кого играть не могут, вне зависимости от паспорта, вы разве не в курсе?»

В «Зените», конечно, в курсе, и говорить всерьез о том, что два бразильца выйдут на поле в футболках нашей национальной команды не стоит. Более того, комментатор Геннадий Орлов рассказал, за какую сборную мечтают играть бразильцы из Санкт-Петербурга:

«Это ничего не изменит. Наш футбол должен развиваться своим путем. Я слышал, что они оба мечтают попасть в сборную Бразилии, поэтому эти рассуждения, мне кажется, беспочвенны».

Так зачем же тогда клуб и игроки пошли на такой неоднозначный шаг, особенно сейчас. Дело в том, что Малком и Клаудиньо — не простые спортсмены, а самые высокооплачиваемые в нашей стране. По сообщениям СМИ, заплата Малкома в «Зените» составляет €7 млн в год, а Клаудиньо — €4 млн в той же валюте. Поэтому российские паспорта нужны бразильцам, чтобы платить меньше налогов, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Для чего это делается? Наверное, для того, чтобы оптимизировать налогообложение. Другого пути я не вижу. У нас сегодня относительно лояльное отношение в плане лимита на иностранцев, хотя тоже есть определенные ограничения. Если они будут россиянами, то наверняка смогут и от этой истории отойти, чтобы попадать в списки легионеров».

Сейчас игроки отдают 30% с кровно заработанных, а российские паспорта помогут им выплачивать всего 13%. Кроме того, в «Зените» появятся новые вакансии для легионеров. Все это абсолютно законно, но не очень красиво, считает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Если клуб является абсолютно убыточным и содержится или на государственные бюджетные деньги, или на госмонополию особенно в настоящее время вызывает большое удивление. Это не очень хорошая история».

Малком и Клаудиньо останутся в Зените до 2027 года. Паспорта они получат уже весной 2023 года и ровно через 183 дня после обретения заветных документов, игроки станут налоговыми резидентами России, а их зарплата автоматически увеличится. У Малкома — на €1,19 млн., а у Клаудиньо — на €680 тыс. Надо ли говорить, что эти скромные суммы недополучит бюджет нашей страны.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".