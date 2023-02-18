Бразильским футболистам «Зенита» одобрили получение российских паспортов

Бразильским полузащитникам петербургского клуба «Зенит» Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение российских паспортов. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки команды "Зенит" Клаудиньо, Малком и Иван Сергеев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игроки команды "Зенит" Клаудиньо, Малком и Иван Сергеев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии»,— сказал Александр Медведев ТАСС. Он уточнил, что спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству и что должно пройти время, чтобы они могли играть за сборную России.

«Спорт-экспресс» сообщал, что футболисты должны получить российские паспорта в течение весны. Александр Медведев говорил, что в случае получения российского гражданства Малкомом в 2024 году и Клаудиньо в 2026 году они получат спортивное гражданство и право играть за российскую сборную.

Малкому и Клаудиньо по 25 лет. Они чемпиона в составе сборной Бразилии. Малком играет за зенит с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года. В июле 2022 года «Зенит» подписал с ними соглашение о продлении контрактов с обоими футболистами. Контракты рассчитаны до сезона 2026/2027.

Анастасия Ларина