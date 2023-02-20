Иранская эволюция

«Зенит» завершил подготовку ко второй части сезона и вернулся в Петербург. Самым большим разочарованием за эти полтора месяца стал матч с иранским «Сепаханом», который команда провела в пятницу на поле соперника. Хозяева выиграли 2:0, гости мало напоминали команду, готовую к весенней части сезона. Он продолжится для «Зенита» матчем с «Волгой» в Кубке России, который пройдет 25 февраля в Ульяновске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Матчем с «Сепаханом», чемпионом Ирана, сине-бело-голубые завершили подготовку к рестарту сезона. Игра состоялась 17 февраля в городе Исфахан. На трибунах собралось около 40 тыс. зрителей. Интерес приезд чемпиона России в Иран вызвал большой. К сожалению, матч также показали по «Матч ТВ». Пусть и с перебоями. И многие увидели, как «Зенит» проиграл, пропустив два гола в первом тайме. Соперники забили и третий во втором, но его не засчитали из-за положения «вне игры». Иначе совсем получился бы позор.

Другие матчи «Зенита» на сборах спортивный телеканал не транслировал — их можно было увидеть только в интернете. В Зимнем Кубке РПЛ, прошедшем в ОАЭ с участием российских клубов, петербургская команда не играла. Так что ее подготовка, можно сказать, была засекречена. И, кстати, в предыдущих восьми контрольных матчах «Зенит» ни разу не проиграл. Там, правда, и соперники были посложнее. А как только встречались серьезные — типа «Урала», команды РПЛ,— так сине-бело-голубые не могли выиграть. Обе встречи с этим клубом завершились вничью 1:1.

В проигрыше «Сепахану» тоже ничего страшного нет — товарищеский матч есть товарищеский матч, но событие вызвало резонанс. К тому же игра случилась в день, когда компания «Газпром» праздновала 30-летие со дня основания. Алексей Миллер, глава «Газпрома», заверил президента России Владимира Путина, что запасов газа в стране хватит еще на долгие десятилетия. Сразу посыпались шутки на тему, что могуществу «Зенита» в российском футболе ничто не угрожает. Только вот сама команда порадовать своего патрона и многолетнего спонсора не смогла.

Дело, возможно, было в том, что игроки «Зенита» устали на сборах. Начались занятия в середине января, когда команда отправилась в Катар, затем она переехала в Объединенные Арабские Эмираты, где тоже тренировалась две недели, а позже пришлось еще в Иран наведаться в рамках дружеского визита. Неслучайно там клубы «Зенит» и «Сепахан» продлили договор о сотрудничестве. Теперь российский футбол ориентируется на Азию, как и политическая и экономическая жизнь страны. Пока до официального перехода в Азиатскую конфедерацию футбола не дошло. Но товарищеские матчи проводятся, контакты расширяются, межсезонные сборы наши клубы проводят в этом регионе.

Видимо, слишком длительное пребывание на Ближнем Востоке сказалось на самочувствии игроков «Зенита». Ведь они даже домой ни разу не заезжали. И в матче против «Сепахана» напоминали больше не команду, готовую к официальным стартам, а команду, которая только что завершила тяжелый сезон. Специалисты говорят, что могло сыграть свою роль и «чемоданное настроение». Сразу после игры игроки и тренеры «Зенита» должны были отправиться домой. Домой они отправились, похоже, еще до того, как вышли на поле иранского стадиона.

Теперь футболистам потребуется акклиматизация, потому что первая официальная игра у них — в Ульяновске 25 февраля против местной «Волги» в четвертьфинале Кубка России. Соперник не ахти какой сильный, скорее наоборот: занимает последние места в Первой лиге российского чемпионата. Но условия проведения матча будут далеко не «восточные»: в этот день в Ульяновске ожидается минусовая температура. РФС даже не хотел давать разрешение на проведение игры в этом городе из-за неготовности стадиона. Но его все же удалось привести в надлежащий вид — не пришлось переносить матч на «Газпром Арену», как предлагал «Зенит». Комиссия РФС поле в Ульяновске несколько дней назад приняла. Но играть на нем будет сложно. Тем более при поддержке болельщиков «Волги», которые ко всему привыкшие: в Ульяновске развит хоккей с мячом, а в этом виде спорта матчи проходят и при 25–30 градусах мороза.

У «Зенита» проблемной линией выглядит защита, откуда ушел хорват Деян Ловрен. Также в кубковых матчах не смогут принять участие Родригао, Вильмар Барриос и Малком: их дисквалифицировали на шесть игр турнира по итогам драки, случившейся в матче со «Спартаком».

Кирилл Легков