Компания Porsche сделает электрический вариант кроссовера Cayenne, сообщает Autocar.

По информации издания, электромобиль построят на платформе Premium Platform Electric (PPE), которую будет использовать более компактный электрический кроссовер Porsche Macan. Новинка получит систему векторизации тяги и полноуправляемое шасси. Ожидается, что 800-вольтовая бортовая электрика в сочетании с батареями нового поколения позволят снизить время зарядки и увеличить запас хода электромобиля.

Электрический вариант Porsche Cayenne получит свой дизайн кузова и оформление салона, характерное для электромобилей бренда. Кроме имени две модели не будет связывать ничего. Какое-то время новый электрокроссовер будет продаваться параллельно с Porsche Cayenne с двигателями внутреннего сгорания, который также получит масштабное обновление.

Ожидается, что электрический кроссовер Porsche Cayenne на рынке появится не ранее 2026 года — его премьера должна состояться через два года после выхода более компактного электрокроссовера Porsche Macan. Напомним, ранее стало известно, что на весну 2023 года запланирована премьера обновленного кроссовера Porsche Cayenne.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK