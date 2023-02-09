Porsche анонсировал обновленный кроссовер Cayenne

Компания Porsche анонсировала обновление кроссовера Cayenne, рассказав об испытаниях рестайлинговой модели.

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Основные изменения коснутся ходовой части. Для автомобиля заявлено некое «полуактивное шасси», а также более мощные двигатели. Внешность кроссовера изменится минимально, но в оснащение войдут матричные фары HD Matrix LED. О переменах в салоне не сообщается, однако обещана новая мультимедийная система.

Прототипы обновленного Cayenne на ездовых испытаниях проехали более 200 тыс. км в городских условиях, а общая дистанция включает в себя 4 млн км в Азии, Африке, Европе и Северной Америке. Кроссовер тестировали на бездорожье в Испании, на песчаных дюнах в Марокко, на льду в Финляндии, а также на асфальте «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг»).

Премьера обновленного кроссовера Porsche Cayenne запланирована на весну 2023 года. Напомним, текущее поколение модели выпускается с 2017 года.

Максим Вершинин