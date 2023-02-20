Стройка вышла за миллион

Объем ввода жилья всех категорий в Удмуртии по итогам 2022 года увеличился на 40% и достиг 1,18 млн кв. м. Две компании из региона вошли в топ-30 крупнейших компаний ПФО по объему сданного жилья. Представители отрасли отмечают, что в прошлом году им приходилось подстраиваться под новые условия с учетом ухода с рынка западных производителей оборудования и нестабильного спроса после резкого роста ипотечных ставок весной. К концу года девелоперы наблюдали восстановление интереса к покупке нового жилья и некоторые показали особенно высокий рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Статистика

В Удмуртии за 2022 год было сдано в эксплуатацию 1,18 млн кв. м жилья, сообщает Удмуртстат. Это на 40% больше, чем в 2021 году. В том числе 776 тыс. кв. м было введено индивидуальными застройщиками. Многоквартирных домов ввели в эксплуатацию на 404 тыс. кв. м., что соответствует показателям 2021 года.

Согласно единому реестру застройщиков, по объему сданного в 2022 году жилья на первом месте в Удмуртии по-прежнему находится КОМОССТРОЙ®, на втором месте ГК «Железно» из Кирова, который за год поднялся на четыре строчки. На третьем месте находится «АСПЭК-Домстрой» (+5 строчек). Четвертое место в Удмуртии занял «Регион-инвест» (бренд «Ривьера-Девелопмент»), поднявшись на пять строчек, пятое — «Аэроплан» (рост на девять строчек). В топ-10 также вошли «Атлант», «Талан», Noname Group, «АССО-строй» и «Острова».

КОМОССТРОЙ® и «АСПЭК-Домстрой» вошли в топ-30 застройщиков ПФО по объему сданного жилья. Они оказались соответственно на 20-м и 30-м месте.

По объему текущего строительства на 1 января 2023 года в Удмуртии КОМОССТРОЙ® тоже лидировал с показателем 546 тыс. кв. м. Вторую строчку в регионе занял UDS с 93 тыс. кв. м, на третьем месте — «АСПЭК-Домстрой» (82 тыс. кв. м). Далее следуют «Талан» (78 тыс. кв. м) и «Регион-инвест» (63 тыс. кв. м).

В топ-10 застройщиков, зарегистрированных в регионах ПФО, по объемам строительства вошли сразу две компании из Удмуртии. КОМОССТРОЙ® занял первое место, он возводит 19 жилых комплексов в Удмуртии и один в Татарстане. На втором месте оказался «Талан», который работает в девяти регионах, в том числе в Удмуртии он строит три ЖК. Третьей в ПФО стала компания ПЗСП из Пермского края. В топ-10 входят еще две компании из Башкирии и по одной компании из Ульяновской, Самарской, Пензенской и Нижегородской областей, а также Татарстана.

Разновекторный год

Участники рынка отмечают, что в 2022 году застройщикам пришлось адаптироваться к новым условиям. Рост объемов сдачи у ряда из них как раз показывает, что они справились с этим достаточно успешно. Коммерческий директор КОМОССТРОЙ® Александр Кузнецов отмечает, что для компании 2022 год был достаточно успешным и принес новые рекорды.

«Цифры этого года говорят о том, что мы продолжаем работать, несмотря ни на какие обстоятельства. Мы строим дома, жилые комплексы и целые микрорайоны комплексной застройки в разных районах города — как в центре, так и на периферии. Одновременно работаем как над существующими, так и над перспективными проектами, что позволяет выводить в продажу квартиры одновременно во множестве локаций и дает больше выбора покупателям. Кроме того, в приоритете у потребителя сейчас проекты комплексной застройки, что также влияет на объемы спроса у девелоперов, которые этим направлением занимаются»,— говорит господин Кузнецов.

В «АСПЭК-Домстрой» указали, что ежегодно вводят около 50 тыс. кв. м жилья, и в 2022 году, несмотря на сложности, план выполнили. «Геополитическая ситуация оказала и продолжает оказывать влияние на две его составляющие: это ограниченный спрос ввиду неопределенности с будущим и рост себестоимости строительства. Если исключить из рассмотрения первую половину 2022 года, когда сначала произошел ажиотажный спрос, а потом его провал, то вторую половину года можно обозначить как стагнация. Покупатели вернулись на рынок, но при этом теперь осторожно подходят к оформлению сделки, детально оценивая свои возможности»,— говорит коммерческий директор «АСПЭК-Домстрой» Ленар Сафин.

В кировской компании «Железно» тоже отмечают рост ввода жилья на своих площадках в Удмуртии. В регионе они сдали в эксплуатацию в прошлом году 60 тыс. кв. м. Директор компании Сергей Пестов говорит, что застройщику удалось достаточно быстро подстроиться под новые условия. Однако они столкнулись с тем, что готовые лифты зарубежный партнер отказался поставить в Россию. «Здесь был сложный момент, потому что цикл изготовления и транспортировки лифтов не быстрый. Нам нужно было поработать вопрос с возвратом денежных средств за уже подписанный контракт и найти другого поставщика. Уже в сентябре другие лифты приехали на стройку. Мы нашли альтернативу, и по качеству они не хуже. Теперь мы в дальнейшем с этой компанией взаимодействуем»,— рассказал господин Пестов.

По словам Сергея Пестова, в целом «год был разновекторный». В марте спрос сильно просел после роста ставок по ипотеке, но затем с ее снижением и С запуском льготных программ «рынок пришел в себя и восстановился». Напряженной ситуация стала вновь в сентябре после объявления о частичной мобилизации, когда о покупке нового жилья стали думать меньше, но к концу года ситуация стабилизировалась. «К концу года мы получили рекордные продажи»,— отметил директор «Железно».

Особенности спроса

Спрос на жилье «претерпел изменения», при этом в КОМОССТРОЙ® отмечают, что устойчивым он остается на жилье как комфорт, так и премиум-класса. В последние годы растет интерес к более компактным квартирам, отмечают девелоперы. Причем речь не только об однокомнатных, но и о двух-, трехкомнатных квартирах в евроформате с наиболее эффективным использованием площади помещений. Эти особенности застройщики предусматривают при проектировании, чтобы пропорционально удовлетворять потребности разных покупателей, говорит Александр Кузнецов. В кризисные ситуации, по его словам, жилье остается одним из направлений инвестирования свободных финансов, часть покупателей в прошлом году тоже приобретали новые квартиры не для проживания, а чтобы сберечь деньги.

Покупатели нового жилья чаще делают выбор в пользу компактных планировок, говорит Ленар Сафин. Это не относится исключительно к студиям. «В сегменте 2-3-комнатных квартир аналогичная ситуация, когда многие клиенты выбирают конфигурацию квартиры без лишних метров. Также стоит отметить увеличивающуюся долю ипотечных сделок и снижение числа инвесторов на рынке»,— отмечает господин Сафин.

Застройщики говорят, что спрос на новое жилье серьезно поддержали программы льготной ипотеки, порядка 80% сделок по приобретению квартир предполагают использование заемных средств. По словам Ленара Сафина, модернизация условий кредитования расширяет категории граждан, которые могут воспользоваться льготными кредитами, однако при этом для придания развитию рынка нового импульса необходимо внедрять новые инструментарии вкупе с ипотекой.

Планирование

В «АСПЭК-Домстрой» отмечают, что проектирование новых домов продолжается, а выход на строительную площадку там тщательно взвешивают, исходя из уровня спроса. Сроки также зависят от процесса оформления проектного финансирования в банках-партнерах. В 2023 году компания планирует ввести около 75 тыс. кв. м, параллельно будет запущено строительство новых домов в трех локациях.

Застройщики планируют продолжать экспансию в другие регионы. «АСПЭК-Домстрой» откроет продажи в своем проекте в городе Альметьевск в Татарстане. По словам Ленара Сафина, девелоперы в Ижевске за последние годы в целом сформировали продукт, который по своим качественным характеристикам опережает аналоги в других регионах. «Однако при этом конъюнктура рынка с точки зрения спроса не позволяет существенно увеличить показатель цены квадратного метра. По этой причине компании рассматривают города с более маржинальными рынками первичной недвижимости»,— пояснил эксперт.

Рынок Татарстана осваивает также КОМОССТРОЙ®. Компания планирует в этом году ввести в эксплуатацию жилой комплекс в Казани, а также осваивает новые земельные участки и занимается проработкой нескольких проектов в столице Татарстана. В Ижевске в 2023 году компания планирует запуск крупного проекта на спуске к набережной Ижевского пруда.

В свою очередь кировский застройщик «Железно» планирует дальше осваивать большой земельный участок в окрестностях Ижевска. График строительства расписан до 2026 года. В 2023 году компания намерена начать работать и на другом участке, который недавно приобрела. Он находится рядом с уже застраиваемой «Железно» территорией. Помимо Удмуртии, девелопер начал реализацию своего проекта в Екатеринбурге, а также ожидает получения разрешения на строительство в Перми.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что 2023 год для застройщиков будет не менее успешным, чем прошлый, благодаря мониторингу со стороны правительства цен на строительные материалы, а также тому вниманию, которое уделяется ипотечным программам. «Собственно говоря, эти программы хорошо работают, сильно упростилась покупка квартиры через банки и на первичном рынке, и на вторичном. В Удмуртии можно купить жилье в любом сегменте и на любой кошелек, поэтому застройщики будут поддерживать те же темпы, которые были в прошлом году. Нужно понимать, что строительству уделяется много внимания со стороны государства, поскольку от этой отрасли — как от одного локомотива экономики — зависят и поставщики строительных материалов, и мебели, и сантехники»,— отмечает эксперт.

Михаил Красильников

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем ВК