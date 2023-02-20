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Коммерсантъ FM
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Кремль не исключил встречу Владимира Путина с членом ЦК КПК Ван И

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета компартии Китая Ван И вскоре посетит Москву с визитом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Ван И в ходе визита может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом. Он действительно будет находиться в Москве»,— сказал Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего пресс-колла. Он пообещал «сориентировать» журналистов по дате предстоящей встречи.

По мнению Дмитрия Пескова, отношения между Россией и Китаем носят «многоплановый и союзнический характер». «Повестка дня понятна и весьма обширна, поэтому есть о чем поговорить»,— заключил пресс-секретарь.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Ван И заявил, что Китай будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. 18 февраля он также сообщал о намерениях КНР представить мирный план урегулирования ситуации.

О роли Ван И в украинском урегулировании — в материале «Ъ» «Китай ухватился за главное».

Андрей Сапожников

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