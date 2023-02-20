Глава МИД Эстонии предложил ввести потолок цен на СПГ из России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает необходимым ввести потолок цен на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку Россия получает «слишком большую прибыль». Такое мнение он выразил перед встречей Совета Евросоюза (ЕС) по иностранным делам. Слова господина Рейнсалу приводит DW (признан в России иностранным агентом).

По словам Урмаса Рейнсалу, ввести ценовые ограничения необходимо по аналогии с потолком цен на российскую нефть, который действует с 5 декабря 2022 года. При этом господин Рейнсалу отметил, что потолок цен на нефть из России нужно снизить с $60 до $30 за баррель.

Кроме того, Эстония намерена обсудить инициированное ранее предложение о совместной закупке странами ЕС боеприпасов для Украины. Стоимость 1 млн снарядов, по словам главы эстонского МИДа, оценивается в €4 млрд. Однако Урмас Рейнсалу считает, что с учетом нынешних темпов производства боеприпасов в Евросоюзе на создание снарядов для Украины потребуется шесть лет.

Стоимость газа в Европе начала снижаться в начале 2023 года. К середине января биржевые цены на газ в Европе упали на 25%. Также в феврале цены на сжиженный природный газ достигли 18-месячного минимума. По оценкам Platts, 13 февраля стоимость грузов СПГ составила $530 за 1 тыс. куб. м. Однако, по данным Shell, возросшая потребность Европы в СПГ усилит конкуренцию с Азией за ограниченные новые объемы этого рынка в течение следующих двух лет.

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Милена Костерева