В Самаре предложили застроить жильем три участка в Ленинском районе

Общественные обсуждения по вопросу застройки жилыми зданиями трех земельных участков в Ленинском районе стартовали в Самаре. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Под застройку рассматриваются участки площадью 769, 1028 и 1581 кв. м в границах ул. Ульяновской, Самарской, Галактионовской и Ярмарочной. С заявлением о предоставлении разрешения на использование территории под указанные цели в самарскую администрацию обратилось ООО «Специализированный застройщик "Трансгруз"». Общественные обсуждения проводятся до 26 февраля текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее суд начал рассмотрение иска ООО «Лагуна» к администрации города — компания требует реальный ущерб и упущенную выгоду в размере более 2,4 млрд руб. Ранее «Лагуна» лишилась возможности построить жилье на участках территории парка им. 60-летия Советской власти. Сначала суд разрешил компании использовать эти земли под магазины и многоэтажную жилую застройку, затем апелляционная инстанция отменила это решение. Кроме того, на сохранении зеленой зоны настояла общественность.

Подробности – в материале «Сохранили парк — упустили выгоду».

Георгий Портнов