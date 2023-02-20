Москва, Камчатский край и ЯНАО вошли в топ регионов России с самыми мощными автомобилями

Российский союз автостраховщиков (РСА) назвал регионы России, в которых больше всего автомобилей с мощными двигателями.

К категории легковых автомобилей с мощными двигателями в РСА отнесли все машины с моторами мощностью более 150 лошадиных сил. В России в целом 16% всего автопарка оснащены подобными двигателями, но в трех регионах страны доля мощных автомобилей выше среднего — в Москве (треть всех автомобилей имеет двигатели мощнее 150 л.с.), Камчатском крае (27%) и Ямало-Ненецком автономном округе (26%).

По данным РСА, в этих же регионах заметно меньше, чем в среднем по России, автомобилей с небольшой мощностью двигателя, до 100 лошадиных сил. В стране в среднем 32% легковых автомобилей с моторами до 100 л.с., а в Москве доля таких машин составляет 13%, в Санкт-Петербурге – 16%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 18%, в Сахалинской области – 19%, в Камчатском крае – 20%, в Магаданской области – 22%.

Максим Вершинин

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