Бывшего конкурсного управляющего кемеровского завода «Прогресс» будут судить за мошенничество

Прокуратура Кемеровской области направила в Кировский районный суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 437 млн руб. Согласно утвержденному обвинительному заключению по делу, обвиняемыми в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления, выступают бывший конкурсный управляющий ФГУП и двое его соучастников, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, в 2018-2019 годах обвиняемые провели торги в ходе конкурсного производства на предприятии, в результате стоимость продаваемого имущества «была искусственно снижена с 437,5 млн руб. до 32,1 млн руб.». При этом победителем незаконных торгов и покупателем имущества стала подконтрольная обвиняемым компания. Кроме того, по другому эпизоду обвинения они заключили «фиктивный договор на выполнение работ по архивной обработке документов» обанкроченного ФГУП на 45 млн руб. Полученные средства были легализованы «путем приобретения векселей на сумму 34 млн руб.».

По сведениям «Ъ-Сибирь», речь идет о ФГУП «Прогресс», конкурсным управляющим которого в указанный период был Денис Антонов. В июне 2019 года ему были предъявлено обвинение в мошенничестве, он был помещен под домашний арест, по ходатайству следствия отстранен от должности. Другими обвинениями по уголовному делу, переданному в Кировский райсуд, выступают бывший руководитель ООО «ПО «Прогресс» (основной покупатель на торгах) Владимир Гершгорин и брат Дениса Антонова Артем Антонов.

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Игорь Лавренков, Кемерово