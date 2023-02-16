Сохранили парк — упустили выгоду

Суд начал рассмотрение иска ООО «Лагуна» к администрации города — компания требует реальный ущерб и упущенную выгоду в размере более 2,4 млрд руб. Ранее «Лагуна» лишилась возможности построить жилье на участках территории парка им. 60-летия Советской власти. Сначала суд разрешил компании использовать эти земли под магазины и много­этажную жилую застройку, затем апелляционная инстанция отменила это решение. Кроме того, на сохранении зеленой зоны настояла общественность. В мэрии подчеркивают, что решение, «сформированное в диалоге с жителями и для жителей», не должно привести к издержкам бюджета «в объеме, соизмеримом с годовым бюджетом на ремонт дорог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее ООО «Лагуна» лишилось возможности построить жилье в части лесопарка имени 60‑летия Советской власти в Кировском районе

Фото: VK.com Ранее ООО «Лагуна» лишилось возможности построить жилье в части лесопарка имени 60‑летия Советской власти в Кировском районе

Фото: VK.com

Арбитражный суд Самарской области начал рассмотрение иска ООО «Лагуна» к департаменту финансов администрации города и к мэрии. Компания требует выплатить убытки в размере более 2,4 млрд руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

В сумму иска входит реальный ущерб в размере 433,9 млн руб. и упущенная выгода в объеме свыше 1,9 млрд руб., а также расходы по уплате государственной пошлины. Требования связаны с тем, что компания лишилась возможности построить жилье в части лесопарка им. 60летия Советской власти в Кировском районе. Данные участки площадью 10 тыс. кв. м и 188,9 тыс. кв.м находятся в границах Московского шоссе, улиц Ташкентской, Стара-Загора и Алма-­Атинской.

В администрации Самары подчеркивают, что не согласны с исковыми требованиями ООО «Лагуна» и будут оспаривать их в суде: «Все решения, которые принимались в отношении парка 60-летия Советской власти с декабря 2018 года, в том числе касающиеся смены зонирования земельных участков, продиктованы мнением жителей Самары о том, что парк необходимо сохранить в виде зеленой зоны».

Изначально судьбой парка обеспокоилась инициативная группа жителей Промышленного и Кировского районов после попытки начать строительство на этой территории, а начало вырубки деревьев вызвало общественный резонанс и информационную волну в СМИ и соцсетях, отмечают в ­мэрии.

Администрация Самары ранее провела опрос общественного мнения о дальнейшем развитии территории парка, в котором участвовали около пяти тысяч горожан. Из них 90% проголосовали за сохранение парка в неизменном виде. В итоге в мэрии решили внести изменения в Генеральный план и в Правила застройки и землепользования. Эти поправки предусматривали изменение зоны земельных участков в парке, собственником которых является ООО «Лагуна», с Ц-3 (зона застройки объектами местного значения) на Р3 (зона природных ландшафтов). Затем территорию парка включили в состав существующего лесопаркового зеленого пояса вокруг Самары. Таким образом, территория получила статус, предполагающий запрет на бесконтрольную вырубку деревьев.

«Полагаем, что решение, сформированное в диалоге с жителями и для жителей, не должно привести к тому, что городской бюджет, который формируется в том числе из средств налогоплательщиков, понесет издержки в объеме, соизмеримом с годовым бюджетом на ремонт дорог»,— подчеркивают в мэрии.

• По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лагуна» зарегистрировано в октябре 2013 года. Уставный капитал компании равен 1 млн руб. Директором компании является Сергей Калинин, учредители — Асмик Айвазян, Валерия Коваленко и ООО «КАНТРИ-КЛУБ».

Ранее представители компании не раз пытались добиться застройки и начать ее на территории указанного парка. Так, в мае 2021 года арбитражный суд сначала разрешил использовать указанные участки под размещение магазинов и многоэтажную жилую застройку, признав недействительным отказ регионального Росреестра в государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на эти земли. Однако апелляция вскоре отменила это решение — оно также устояло и в Арбитражном суде Поволжского округа. В итоге компания не смогла добиться постановки на государственный кадастровый учет и регистрацию прав на земли под магазины и жилое строительство.

Территорию парка предполагалось освоить еще в 2017 году, но работы были отложены. В декабре 2018 года департамент градостроительства Самары разрешил ООО «Стройресурс» подготовить документы по планировке этой территории под застройку объектами капитального строительства. Однако местные активисты выступили против этого и настояли на сохранении зеленой зоны.

По словам адвоката, парт­нера адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», кандидата юридических наук Марины Жировой, судебная практика показывает, что взыскание убытков зачастую сопряжено со значительными трудностями для истца: «Чтобы доказать реальный ущерб, истец должен представить достоверные документально подтвержденные доказательства того, что он понес или должен понести расходы вследствие нарушения его прав и что это связано именно с неправомерными действиями/бездействием со стороны ответчика. Он должен доказать именно вину администрации в нарушении его обязательств и причинно-следственную связь между действиями/бездействием мэрии и наступившими последствиями».

Эксперт подчеркивает, что если реальный ущерб на практике еще возможно взыскать при наличии указанных доказательств, то упущенную выгоду доказать сложнее. Кроме того, Марина Жирова отмечает, что «в целом судебная система РФ довольно лояльно настроена к органам, связанным с бюджетом и бюджетными деньгами».

Ани Айвазян