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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 76 лет помощнику президента РФ Юрию Ушакову

Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Юрий Ушаков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин:

— Дорогой Юрий Викторович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Вы — признанный профессионал высшего класса, политик и дипломат, посвятивший себя борьбе за интересы Родины. После десяти лет работы послом в Вашингтоне уже полтора десятилетия Вы курируете сложнейший внешнеполитический блок в правительстве, а затем в администрации президента, пользуясь полным доверием главы нашего государства. Вы обладаете талантом собирать вокруг себя компетентных и увлеченных людей, объединять и направлять усилия коллектива на выполнение поставленных задач. Эрудиция, преданность делу и принципиальность снискали Вам авторитет и уважение тех, кто трудится во внешнеполитической сфере, кому доводится с Вами работать, общаться и дружить. А еще Вы — человек с сильной харизмой и чувством юмора, спортсмен и душа дружеской компании. Так держать! Давнишний партнер по теннису, Григорий Карасин.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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