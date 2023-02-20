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Коммерсантъ FM
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«На Западном фронте без перемен» выиграл семь премий BAFTA, в том числе как лучший фильм

Немецкая антивоенная драма «На Западном фронте без перемен» стала лауреатом премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации за лучший фильм. Картина в общей сложности выиграла еще в шести категориях: лучший режиссер (Эдвард Бергер), фильм не на английском языке, лучший адаптированный сценарий (фильм снят по произведению Эриха Марии Ремарка), лучшая операторская работа, лучшая музыка и лучший звук.

Четыре премии BAFTA выиграл фильм «Банши из Инишерина» ирландского режиссера Мартина Макдонаха: выдающийся британский фильм, лучший оригинальный сценарий, лучшая мужская роль второго плана (Барри Кеоган) и лучшая женская роль второго плана (Керри Кондон).

Фильм «Элвис» также получил четыре награды: лучшая мужская роль (Остин Батлер), лучший кастинг, лучший дизайн костюмов, лучший грим и прически.

Кейт Бланшетт получила награду как лучшая актриса за главную роль в фильме «Тар». Награды также получили фильмы «Навальный» (лучший документальный фильм), «Пиноккио» (лучший анимационный фильм), «Все везде и сразу» (лучший монтаж), «Аватар: Путь воды» (лучшие визуальные эффекты).

«На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина» претендуют на девять наград на 95-й премии «Оскар». Однако лидером по номинациям является фильм «Все везде и сразу», который претендует на 11 наград.

О победителе премии BAFTA — в материале «Ъ» «Перемены на Западном фронте».

Леонид Уварчев

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