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Коммерсантъ FM
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Всё везде и «Оскар»

Объявлены номинанты на главный киноприз

Американская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на юбилейную, 95-ю премию «Оскар». Лидером среди них стала абсурдистская экшен-комедия «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, выдвинутая на награды в 11 категориях, включая «Лучший фильм». Второе место с девятью номинациями для каждой картины разделили «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера и «Банши Инишерина» Мартина Макдоны. Комментирует Юлия Шагельман.

«На Западном фронте без перемен» — один из главных претендентов на «Оскар»

«На Западном фронте без перемен» — один из главных претендентов на «Оскар»

Фото: Netflix

«На Западном фронте без перемен» — один из главных претендентов на «Оскар»

Фото: Netflix

В этом году впервые за последние шесть лет объявление номинантов прошло живьем, в кинотеатре киноакадемии, носящем имя легендарного продюсера Сэмюэла Голдвина. Представляли их прошлогодний лауреат «Оскара» за лучший игровой короткометражный фильм Риз Ахмед и актриса Эллисон Уильямс, не сумевшая сдержать хихиканья при объявлении двух номинантов в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм»: лент «Мой год членов» и «Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это». У аудитории они тоже вызвали приступ веселья, но, конечно, внимание было приковано совсем к другим картинам.

Премьера фильма Дэниэлов, как для краткости называют режиссерский дуэт Квана и Шайнерта, состоялась на фестивале независимого и жанрового кино South by Southwest (SXSW) — обычно путь к «Оскару» начинается совсем не там.

Однако, выйдя в прокат в марте 2022 года, дикая история о путешествии скромной владелицы китайской прачечной по параллельным вселенным стала неожиданным кассовым хитом и рекордсменом по сборам среди фильмов независимой студии А24.

А с наступлением наградного сезона начала пачками собирать номинации. После «Золотых глобусов» для сыгравшей главную роль Мишель Йео и ее экранного мужа Ке Хюи Куана, триумфа на премии Critic`s Choice Awards, а главное, номинаций актерской, режиссерской и продюсерской гильдий никаких сомнений в том, что «Всё везде и сразу» ждет успех и среди академиков, не оставалось. Тем не менее 11 номинаций для этого фильма, не соответствующего «оскаровским стандартам» ни в чем, кроме, пожалуй, месседжа о ценности семьи и взаимной любви, выглядят, мягко говоря, непривычно.

В номинации «Лучший фильм» его основными соперниками станут «Банши Инишерина» и «На Западном фронте без перемен», успех которого оказался куда масштабнее прогнозируемого (он стал очередной картиной не на английском языке, вырвавшейся из гетто иностранных фильмов в основные категории). Ослепительный байопик короля рок-н-ролла «Элвис», снятый Базом Лурманом, занимает третью строчку с восемью номинациями, а исповедальная синефильская драма Стивена Спилберга «Фабельманы» — четвертую с семью. Также на главный «Оскар» выдвинуты «Тар» Тодда Филда, «Говорят женщины» Сары Полли, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински — последние два, безусловно, в рамках бесконечной и пока не слишком успешной борьбы киноакадемии за интерес «широкого зрителя».

Кроме того, «Всё везде и сразу» достались номинации за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий для Дэниэлов, причем в обеих номинациях у них одинаковый состав конкурентов: «Банши Инишерина», «Тар», «Фабельманы» и «Треугольник печали». На актерские награды претендуют не только Мишель Йео и Ке Хюи Куан, который является основным фаворитом в категории «Лучший актер второго плана», но и Джейми Ли Кёртис и Стефани Сюй в номинации «Лучшая актриса второго плана». Кроме того, фильм претендует на «Оскары» за лучшие костюмы, монтаж, музыку и песню.

Кто получил «Оскар» в 2022 году

Один из сюрпризов киноакадемия преподнесла в номинации «Лучшая актриса»: помимо фавориток Йео и Кейт Бланшетт («Тар»), а также ожидаемой Мишель Уильямс («Фабельманы»), в ней оказались выдвинуты Ана де Армас («Блондинка») и Андреа Райзборо («Ради Лесли»). Если первую еще можно было ожидать после номинации актерской гильдии, то вторая весь наградной сезон провела вне радаров экспертов. Интересная борьба развернется и в категории «Лучший актер». Здесь три фаворита с высокими шансами: Брендан Фрейзер («Кит»<), Остин Батлер («Элвис») и Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), а конкуренцию им составят Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»).

Как известно, Национальная академия кинематографических искусств и наук РФ по инициативе Никиты Михалкова в этот раз решила не отправлять на «Оскар» своего кандидата, после чего отечественный оскаровский комитет, по сути, расформировал сам себя. Тем не менее Россия в номинациях Американской киноакадемии присутствует.

В категории «Лучший документальный короткометражный фильм» выдвинут российско-британский «Выход» якутского режиссера Максима Арбугаева, а в номинации «Лучший документальный фильм» — «Навальный» канадца Дэниела Роэра, произведенный без российского участия, но имеющий к нашей стране непосредственное отношение.

Вручение наград киноакадемии состоится 12 марта. После трех лет без ведущего и прошлогодней церемонии, когда их было целых три, киноакадемия решила снова отдать конферанс в надежные руки популярного шоумена Джимми Киммела, который уже выполнял эту почетную миссию в 2017 и 2018 годах. Будем надеяться, что в этот раз обойдется без перепутанных конвертов и все получат свои призы по заслугам.

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