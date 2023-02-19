Bloomberg: Иран обогатил уран до 84% — это на 6% ниже, чем нужно для создания ядерного оружия

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на прошлой неделе обнаружило в Иране уран, обогащенный до 84%, сообщили источники Bloomberg. Это на 6% ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Сам Тегеран ранее сообщал международным наблюдателям, что его центрифуги позволяют обогащать уран до 60%.

Инспекторы МАГАТЭ будут выяснять, производил ли Иран уран, обогащенный до этого уровня, преднамеренно. Как отмечает Bloomberg, международная организация уже второй раз за месяц наблюдает «подозрительную деятельность, связанную с обогащением».

Делегация МАГАТЭ по итогам необъявленной инспекции объекта в Фордо в январе раскритиковало Иран за незадекларированное изменение работы двух каскадов центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявлял, что доклад МАГАТЭ основан на устаревшей информации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран сбивают с ядерного курса».

Леонид Уварчев