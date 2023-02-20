По обращениям трудящихся с животными

Минприроды намерено дать право региональным властям самостоятельно устанавливать «перечень мероприятий» по обращению с животными, у которых нет владельцев. Это следует из проекта поправок к профильному закону. Сейчас единственным способом регулирования численности бездомных животных является схема ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск). Чиновники уверены, что необходимы и «иные мероприятия» в этой сфере, которые должны проводиться по усмотрению руководства субъектов. При этом «гуманные основы, заложенные в Конституции и в законе»— то есть запрет умерщвлять животных— сохранятся, заверяют в Минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Минприроды рассчитывают, что забота регионов о безнадзорных животных не обернется жестокостью по отношению к ним

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ В Минприроды рассчитывают, что забота регионов о безнадзорных животных не обернется жестокостью по отношению к ним

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Минприроды направило в аналитический центр при правительстве РФ законопроект (есть у “Ъ”), который вносит изменения в сферу обращения с животными без владельцев. Согласно ФЗ «Об ответственном обращении с животными» с 2020 года такие животные могут быть умерщвлены только из-за неизлечимой болезни, доставляющей им непереносимые физические страдания. До этого в законодательстве большинства субъектов РФ не было запрета на уничтожение отловленных на улице особей, что вызывало возмущение зоозащитников. Сейчас единственным способом регулирования численности бездомных животных является схема ОСВВ. Особо агрессивных собак предписано содержать в приютах до наступления естественной смерти.

Ответственность за решение проблем, связанных с безнадзорными животными, лежит на органах власти субъектов, напоминают в Минприроды. При этом регионы сильно разнятся как по бюджетным, так и по природно-климатическим условиям: «Существующие сейчас единые для всех регионов предписания не позволяют учесть данные особенности и оптимизировать работу на местах». В связи с этим в ведомстве предлагают дать возможность региональным чиновникам самостоятельно устанавливать перечень мероприятий по обращению с такими животными, масштаб их проведения и возможное сочетание. К таким мероприятиям по-прежнему относятся отлов с последующим размещением в приюте, стерилизация и мониторинг численности. Дополнительно ведомство предлагает закрепить в законе возможность проведения «иных мероприятий». «Гуманные основы, заложенные в Конституции и в законе», который запрещает умерщвлять бездомных животных, останутся неприкосновенными, заверяют в Минприроды.

Чиновники предлагают снять с приютов обязанность проводить стерилизацию животных. Как поясняют в Минприроды, в приюты для животных помимо агрессивных особей и бездомных собак поступают и потерянные животные: «Стерилизация таких животных — нарушение чужого права собственности. Некоторые из таких животных зачастую представляют племенную ценность». Одновременно ведомство предлагает дополнить законодательство положением о пунктах временного содержания животных. Эти учреждения в отличие от приютов предназначены для краткосрочного содержания отловленных особей. Действующий запрет, следует из пояснительной записки, лишает руководство регионов мобильности, а волонтеров — возможности проведения мероприятий по своей инициативе и за собственный счет. Авторы инициативы добавляют, что большинство ветеринарных клиник имеют не приюты, а именно пункты временного содержания. Для граждан и юридических лиц документ вводит обязанность направлять уведомление в профильные органы о том, что они планируют самостоятельно заниматься регулированием численности бездомных животных. Гражданин же, «задержавший животное без владельца, обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в трехдневный срок с даты такого задержания».

Глава «Альянса защитников животных» Юрий Корецких уточняет, что законодательство предъявляет к функционированию приютов жесткие требования. «А относительно пунктов временного содержания в документе лишь уточняется, что сам регион может устанавливать к ним требования,— говорит он.— Но при отсутствии изначальных правил общественный контроль за этими площадками может быть ослаблен. Вполне возможно, что какой-то регион может вовсе запретить допуск туда волонтеров или общественных инспекторов». Огромное количество стерилизаций безнадзорных животных организуют и оплачивают именно волонтеры и фонды, указывает координатор благотворительных программ фонда помощи бездомным животным РЭЙ Наталья Цветкова. «Это выглядит абсурдно: я, как волонтер, хочу забрать кошку и собаку с улицы,— продолжает она.— Но при этом я должна буду в течение трех дней кого-то уведомить. А если я этого не сделаю, то мне грозит административная или уголовная ответственность. Это таким образом выражается поддержка добровольчеству?»

В Минприроды заявляют, что требования к условиям содержания животных в пунктах временного содержания будут даже жестче, чем в обычном приюте, поскольку им необходим полноценный послеоперационный уход. Обязанность подачи уведомления гражданами и юрлицами в случае самостоятельной стерилизации в ведомстве объясняют необходимостью «не допустить жестокого обращения с животными — например, их убийства», к тому же «субъект должен иметь актуальную информацию о состоянии популяции животных без владельцев». «Законопроектом не затрагиваются отношения, связанные со спасением животных без владельцев с улицы, их лечением и пристройством»,— говорят в Минприроды.

“Ъ” попросил выразить свое отношение к инициативе представителей региональных властей. Так, собеседник “Ъ” в правительстве Ставропольского края говорит: «Кабмин одной рукой дает право регулировать вопросы обращения с безнадзорными животными, а другой отсылает к Основному закону, в котором прописано гуманное отношение к животным». Отметим, для сокращения популяции бездомных животных депутаты краевой думы считают необходимым принятие законодательной нормы о стерилизации домашних животных, «не предназначенных для специального породного разведения». Для тех хозяев кошек и собак, которые проигнорируют это требование, предлагается ввести штрафные санкции. Сейчас поправки в стадии обсуждения. В качестве законодательной инициативы их планируют направить в Госдуму РФ.

Анна Васильева; корреспондентская сеть “Ъ”