Высшая мера ответственного обращения

В Госдуму внесены поправки к законодательству об ответственном обращении с животными, которые обяжут граждан стерилизовать и чипировать домашних питомцев. Бродячих же особей за пределами муниципалитетов предложено приравнять к диким животным, что позволит их отстреливать. Действующие нормы позволяют лишь отлавливать, стерилизовать и выпускать животных обратно, но средств на выполнение этих программ не хватает, поясняют авторы законопроекта. Зоозащитники предупреждают, что принятие поправок не приведет к декларируемым целям, но может вызвать общественное неприятие. Впрочем, эксперт-ветеринар не видит угрозы в идее стерилизации домашних животных, а идею чипирования даже приветствует, но сомневается, что исполнение предполагаемых требований кто-либо сможет проконтролировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госдуме предложено ввести обязательную стерилизацию домашних животных

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Госдуме предложено ввести обязательную стерилизацию домашних животных

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В Госдуму внесены три подготовленные депутатами Курултая Башкирии законодательные инициативы с изменениями в ФЗ «Об ответственном обращении с животными». В частности, речь идет об обязательной стерилизации и чипировании домашних животных. «Бесконтрольное размножение (домашних животных.— “Ъ”) является одной из причин появления проблемы бездомных животных», которые «размножаются и сбиваются в стаи, пугая и вызывая недовольство людей», обосновывают авторы инициативу. Стерилизация, отмечено в документе, «обойдется намного дешевле, чем лечение болезней, а также уход и содержание беременного животного и потомства». Отсутствие обязательного чипирования домашних собак при этом «делает невозможным осуществление мониторинга состояния популяции указанных животных и формирования культуры ответственного обращения с ними». «Также маркирование животных позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам и будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами»,— указано в документе. Бездомные собаки за пределами населенных пунктов, говорится в пояснительной записке к другому законопроекту, «приносят значительный вред, уничтожая кладки и птенцов птиц, диких животных». Они нападают на домашнюю птицу и мелкий рогатый скот, указывают авторы законопроекта.

«Есть много разных случаев, когда бродячие собаки сбиваются в стаи, нападают на людей,— поясняет депутат Госдумы от Башкирии Рафаэль Марданшин.— Действующие нормы законодательства позволяют лишь отлавливать, стерилизовать и обратно выпускать животных. На это тратятся бюджетные средства, которых и так физически не хватает муниципалитетам».

Парламентарий признает, что «по-хорошему, конечно, нужно развивать приюты для бездомных животных», но, уточняет, что «для этого муниципалитетам нужны дополнительные средства, которых у них нет».

Обязательное чипирование домашних питомцев позволит гражданам более ответственно и осознанно относиться к их содержанию, уверен господин Марданшин. «Не должно быть такого, что взяли щенка, вырастили и затем по какой-то причине выкинули на улицу,— считает он.— Поэтому необходим определенный учет домашних животных, чтобы в дальнейшем можно было отследить и привлечь к ответственности бывших владельцев. В случае если эти нормы будут приняты, необходимо будет предусмотреть и наказание за их нарушение».

Идею обязательной стерилизации домашних животных законодатели подробно не комментируют – между тем, именно эта норма может встревожить владельцев кошек и собак по всей стране. По данным октябрьского опроса, проведенного при участии службы выгула собак «Гульдог» (выборка 1502 человека старше 18 лет во всех федеральных округах), домашние животные есть у большинства россиян: 38% респондентов держат кошку, 33% — собаку, 26% — мелкое млекопитающее или кролика. Впрочем, ветеринарные врачи пока не склонны драматизировать инициативу: «Рано или поздно большинство животных приходиться стерилизовать, потому что случаются болезни, — говорит ветеринарный врач-терапевт, эндокринолог ветеринарной клиники Сотникова в Петербурге Ольга Смирнова. – Для здоровья животных это не опасно, кроме ограничений по возрасту. Но не очень понятно, как обязать население стерилизовать животных, которые содержатся дома и не должны размножаться — как это будет регулироваться?» Те животные, которые участвуют в воспроизводстве, смогут избежать стерилизации, полагает Ольга Смирнова. В чипировании же она видит только плюсы: «Если каждый владелец будет чипировать питомца, отлично. Впрочем, тоже не ясно, как это регулировать и проверять».

Иинициатива депутатов Курултая может вызвать негативный общественный резонанс, предупреждает директор башкирского отделения межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных» Гюльназ Рахматуллина. Речь, по ее мнению, может идти и о безнадзорных животных. «По федеральному закону животные должны быть под защитой, а они призывают отстреливать их,— подчеркивает она.— Чтобы решить проблему, нужно просто следовать закону. Прежде всего — массовая стерилизация животных. Зоологами доказано, что такие особи не сбиваются в стаи. Также нужно обязать хозяев брать ответственность за питомцев, не выбрасывать на улицу». Директор благотворительного фонда «Потеряшки» (Нефтекамск) Алия Вильданова добавляет, что муниципалитеты не всегда добросовестно реализуют программы отлова и стерилизации бездомных животных: «Мы видим на улицах собак с бирками, но они почему-то продолжают рожать, хотя должны быть стерилизованы. Кобелей также не кастрируют — они бы не сбивались в стаи. Отстреливать всех животных, считая их дикими,— это не выход, потому что они будут продолжать плодиться».

Законопроекты направлены на согласование в Верховный суд и правительство РФ, сообщил “Ъ” Рафаэль Марданшин.

Карина Мамаева, Уфа; Мария Башмакова, Иван Тяжлов