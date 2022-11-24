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Коммерсантъ FM
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Высшая мера ответственного обращения

В Госдуму внесены законопроекты о стерилизации, чипировании и отстреле животных

В Госдуму внесены поправки к законодательству об ответственном обращении с животными, которые обяжут граждан стерилизовать и чипировать домашних питомцев. Бродячих же особей за пределами муниципалитетов предложено приравнять к диким животным, что позволит их отстреливать. Действующие нормы позволяют лишь отлавливать, стерилизовать и выпускать животных обратно, но средств на выполнение этих программ не хватает, поясняют авторы законопроекта. Зоозащитники предупреждают, что принятие поправок не приведет к декларируемым целям, но может вызвать общественное неприятие. Впрочем, эксперт-ветеринар не видит угрозы в идее стерилизации домашних животных, а идею чипирования даже приветствует, но сомневается, что исполнение предполагаемых требований кто-либо сможет проконтролировать.

Госдуме предложено ввести обязательную стерилизацию домашних животных

Госдуме предложено ввести обязательную стерилизацию домашних животных

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Госдуме предложено ввести обязательную стерилизацию домашних животных

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В Госдуму внесены три подготовленные депутатами Курултая Башкирии законодательные инициативы с изменениями в ФЗ «Об ответственном обращении с животными». В частности, речь идет об обязательной стерилизации и чипировании домашних животных. «Бесконтрольное размножение (домашних животных.— “Ъ”) является одной из причин появления проблемы бездомных животных», которые «размножаются и сбиваются в стаи, пугая и вызывая недовольство людей», обосновывают авторы инициативу. Стерилизация, отмечено в документе, «обойдется намного дешевле, чем лечение болезней, а также уход и содержание беременного животного и потомства». Отсутствие обязательного чипирования домашних собак при этом «делает невозможным осуществление мониторинга состояния популяции указанных животных и формирования культуры ответственного обращения с ними». «Также маркирование животных позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам и будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами»,— указано в документе. Бездомные собаки за пределами населенных пунктов, говорится в пояснительной записке к другому законопроекту, «приносят значительный вред, уничтожая кладки и птенцов птиц, диких животных». Они нападают на домашнюю птицу и мелкий рогатый скот, указывают авторы законопроекта.

«Есть много разных случаев, когда бродячие собаки сбиваются в стаи, нападают на людей,— поясняет депутат Госдумы от Башкирии Рафаэль Марданшин.— Действующие нормы законодательства позволяют лишь отлавливать, стерилизовать и обратно выпускать животных. На это тратятся бюджетные средства, которых и так физически не хватает муниципалитетам».

Парламентарий признает, что «по-хорошему, конечно, нужно развивать приюты для бездомных животных», но, уточняет, что «для этого муниципалитетам нужны дополнительные средства, которых у них нет».

Обязательное чипирование домашних питомцев позволит гражданам более ответственно и осознанно относиться к их содержанию, уверен господин Марданшин. «Не должно быть такого, что взяли щенка, вырастили и затем по какой-то причине выкинули на улицу,— считает он.— Поэтому необходим определенный учет домашних животных, чтобы в дальнейшем можно было отследить и привлечь к ответственности бывших владельцев. В случае если эти нормы будут приняты, необходимо будет предусмотреть и наказание за их нарушение».

Идею обязательной стерилизации домашних животных законодатели подробно не комментируют – между тем, именно эта норма может встревожить владельцев кошек и собак по всей стране. По данным октябрьского опроса, проведенного при участии службы выгула собак «Гульдог» (выборка 1502 человека старше 18 лет во всех федеральных округах), домашние животные есть у большинства россиян: 38% респондентов держат кошку, 33% — собаку, 26% — мелкое млекопитающее или кролика. Впрочем, ветеринарные врачи пока не склонны драматизировать инициативу: «Рано или поздно большинство животных приходиться стерилизовать, потому что случаются болезни, — говорит ветеринарный врач-терапевт, эндокринолог ветеринарной клиники Сотникова в Петербурге Ольга Смирнова. – Для здоровья животных это не опасно, кроме ограничений по возрасту. Но не очень понятно, как обязать население стерилизовать животных, которые содержатся дома и не должны размножаться — как это будет регулироваться?» Те животные, которые участвуют в воспроизводстве, смогут избежать стерилизации, полагает Ольга Смирнова. В чипировании же она видит только плюсы: «Если каждый владелец будет чипировать питомца, отлично. Впрочем, тоже не ясно, как это регулировать и проверять».

Депутаты хотят обязать россиян регистрировать своих животных

Иинициатива депутатов Курултая может вызвать негативный общественный резонанс, предупреждает директор башкирского отделения межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных» Гюльназ Рахматуллина. Речь, по ее мнению, может идти и о безнадзорных животных. «По федеральному закону животные должны быть под защитой, а они призывают отстреливать их,— подчеркивает она.— Чтобы решить проблему, нужно просто следовать закону. Прежде всего — массовая стерилизация животных. Зоологами доказано, что такие особи не сбиваются в стаи. Также нужно обязать хозяев брать ответственность за питомцев, не выбрасывать на улицу». Директор благотворительного фонда «Потеряшки» (Нефтекамск) Алия Вильданова добавляет, что муниципалитеты не всегда добросовестно реализуют программы отлова и стерилизации бездомных животных: «Мы видим на улицах собак с бирками, но они почему-то продолжают рожать, хотя должны быть стерилизованы. Кобелей также не кастрируют — они бы не сбивались в стаи. Отстреливать всех животных, считая их дикими,— это не выход, потому что они будут продолжать плодиться».

Законопроекты направлены на согласование в Верховный суд и правительство РФ, сообщил “Ъ” Рафаэль Марданшин.

Карина Мамаева, Уфа; Мария Башмакова, Иван Тяжлов

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