Государство придержит алмазы

Как стало известно “Ъ”, власти РФ и Якутии собираются продлить акционерное соглашение АЛРОСА, истекающее в 2023 году, на пять лет на прежних условиях. Стороны, которые сейчас владеют примерно по 33% АЛРОСА, будут обязаны сохранять не менее 25% плюс 1 акции алмазной компании. Дивиденды АЛРОСА выступают важным источником пополнения бюджета Якутии, но компания не платила их с первого полугодия 2021 года. По мнению аналитиков, есть шансы на возобновление выплат уже в этом году, несмотря на внеплановый рост НДПИ для компании в первом квартале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Минфин и правительство Якутии выступают за продление акционерного соглашения АЛРОСА, которое истекает в этом году, сообщили “Ъ” обе стороны. Соглашение обязывает РФ и Якутию сохранять за собой не менее 25% плюс 1 акции алмазной компании, а также координировать корпоративное управление. Сейчас РФ и Якутия (через минимущество и восемь улусов республики) владеют пакетами АЛРОСА по чуть выше 33% акций каждая, остальные 34% — в свободном обращении.

Соглашение предусматривает автоматическую пролонгацию на следующие пять лет, если стороны не решат иное. В министерстве имущественных и земельных отношений Якутии сообщили, что поддерживают продление соглашения на прежних условиях. В пресс-службе АЛРОСА заявили, что эффективность действующего акционерного соглашения «подтверждается исторической статистикой хороших операционных результатов» компании, и «менеджмент АЛРОСА продуктивно взаимодействует с обоими крупнейшими акционерами».

Акционерное соглашение исторически было результатом дискуссии между властями Якутии и правительством РФ о перспективах полной приватизации АЛРОСА с сохранением за государством лишь «золотой акции». Впервые оно было подписано в ноябре 2013 года после IPO АЛРОСА на Московской бирже и затем было продлено в 2018 году. Возглавлявший республику до мая 2018 года Егор Борисов неоднократно выступал за сохранение госконтроля в компании, которая обеспечивает значительную долю доходов якутского бюджета.

В 2013 году господин Борисов заявлял, что «подписание соглашения ставит точку в истории с непродуманным решением о полной приватизации АЛРОСА». В 2017 году, когда обсуждалась утвержденная правительством РФ в прогнозном плане на 2017–2019 годы приватизации продажа 8% АЛРОСА (по 4% со стороны РФ и Якутии), Егор Борисов снова настаивал: «Наши 25% плюс 1 акция защищены законом, поэтому мы их приватизировать не планируем, улусы тоже привязаны к закону».

Согласно дивидендной политике, АЛРОСА платит дивиденды на основе свободного денежного потока: доля выплат зависит от уровня долга, но в любом случае не должна быть менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Последний раз компания платила дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 64 млрд руб., финальные дивиденды за 2021 год выплачены не были, как и промежуточные за 2022 год.

Тем не менее правительство РФ нашло возможность получить дополнительные деньги от компании. Минфин в декабре 2022 года подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые увеличивают налог на добычу природных алмазов АЛРОСА в первом квартале 2023 года на 19 млрд руб. Компания пока не объявляла, будет ли платить финальные дивиденды за 2022 год.

«Мы видим определенную вероятность дивидендных выплат АЛРОСА за 2022 и 2023 год,— говорит Борис Красноженов из Альфа-банка.— Компания восстановила объемы продаж, в то время как на глобальном рынке алмазов наблюдается дефицит алмазного сырья. Предложение упало на 25% с уровней до пандемии без перспектив восстановления, в то время как спрос на бриллианты вырос за этот период на приблизительно 10%. Сопутствующий рост цен на алмазы за данный период составил 25–30%. Запасов у крупнейших производителей алмазов нет».

По оценкам аналитика, с учетом роста цен на алмазы и ослабления рубля АЛРОСА может генерировать значительный свободный денежный поток. «Ее можно в шутку назвать компанией из трех цифр: выручка в $4 млрд, EBITDA — $2 млрд, чистая прибыль — $1 млрд. Это средние исторические финансовые показатели компании по циклу»,— комментирует он.

АЛРОСА теперь не раскрывает данные об объемах продаж и ценах, но динамика рынка позитивна, отмечает господин Красноженов. «Если говорить о дивидендных выплатах за 2022 год, то, по нашим оценкам, дивидендная доходность АЛРОСА может составить 6–8% даже после корректировки свободного денежного потока на единовременную выплату повышенного НДПИ в первом квартале 2023 года в размере 19 млрд руб.»,— уточняет аналитик. Вопрос о том, какую часть чистого денежного потока компания направит на выплату дивидендов, добавляет он, остается открытым.

Евгений Зайнуллин; Николай Борисов, Якутск