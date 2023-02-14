Полиэтилен толкают на биржу

Правительство и химические компании начали очередной круг согласования условий вывода на биржу товаров крупнотоннажной химии. Ключевые вопросы — объем обязательных продаж и номенклатура товаров — остаются нерешенными, а отношение к идее даже внутри правительства противоречивое. Эксперты полагают, что биржа, хоть и доставит неудобства участникам рынка, может сформировать индикативные цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Федеральная антимонопольная служба снова начала подготовку к организации торгов нефтехимическими товарами на бирже. В начале февраля ведомство разослало письма крупнейшим потребителям с просьбой до 9 февраля подтвердить целесообразность и заинтересованность в приобретении на торгах товаров, включенных в проект совместного приказа ФАС, Минэнерго и Минпромторга. В документе они разбиты на две группы. К первой относятся нефтяные ортоксилол и толуол, полиэтилен высокого и низкого давления, жидкий нефтяной парафин, стирол, бутилацетат, винилацетат, а также бутиловый и изобутиловый спирты. Во вторую группы товаров входят технический метанол, изопропиловый спирт, полипропилен, поливинилхлорид и полистирол.

Попытки организовать биржевую торговлю продукцией нефтехимии идут уже не один год, но ведомства и участники рынка до сих пор не могут согласовать как номенклатуру товаров, так и обязательные объемы их продаж. Год назад обсуждался уровень в 10% от общего производства для 30 товаров. Аналогичный показатель заложен в утвержденную 23 декабря 2022 года «дорожную карту» развития биржевой торговли на 2023–2025 годы. При этом на подготовку совместного приказа у министерств есть еще несколько месяцев — до четвертого квартала 2023 года, так что, уверены источники “Ъ” на рынке, обсуждение еще только начинается, а споры будут вестись до «победного конца».

Крупнейшие производители нефтехимии в РФ — СИБУР и крупные нефтяные компании. Собеседники “Ъ”, близкие к поставщикам нефтехимической продукции, поясняют, что считают идею биржевой торговли такими товарами сложной и бесполезной, так как большинство из них имеет спецификацию под конкретного потребителя и не будет востребовано в свободной продаже, или же продажа через биржу создаст дополнительные барьеры для закупок, которые сейчас идут по прямым договорам. По словам источников “Ъ”, аналогичной позиции придерживается и Минэнерго. ФАС и Минпромторг поддерживают идею вывода крупнотоннажной химии на торги. В СИБУРе и других производителях крупнотоннажных пластиков ситуацию комментировать не стали. В Минпромторге отметили, что пока предлагают установить минимальный объем биржевых продаж только для полимеров, а для других товаров (например, метанола) это пока нецелесообразно.

Как сообщили “Ъ” в Союзе переработчиков пластмасс, обязательные продажи пластмасс на бирже помогут избежать навязывания ценовых условий производителями, некоторые из которых являются фактически монополистами. Там уверены, что через систему организованных торгов должно продаваться не менее 10% от объемов производства на первом этапе, а в дальнейшем эта цифра должна вырасти до 50%. По данным организации, в 2021–2022 годах в России ежегодно перерабатывалось 5,5–6,5 млн тонн пластмасс тех видов, которые сейчас планируется вывести на биржу, а общее производство в 2021 году составляло 7,7 млн тонн.

В союзе считают биржевые торги единственно возможным способом сформировать собственные рыночные ценовые индикативы, которые будут использоваться в прямых внебиржевых контрактах. Также там предлагают в дальнейшем дополнить список товаров на бирже такими типами полимеров, как полиэтилентерефталат, поликарбонат и АБС.

Источник “Ъ” в отрасли полагает, что создать индикаторы по крупнотоннажным продуктам можно, но по самым базовым маркам, которые могут служить индикатором при ценообразовании на другие более кастомизированные продукты, как это сделано в Европе. Но, полагает собеседник “Ъ”, с учетом небольшого количества поставщиков могут возникнуть перекосы в продажах на бирже.

Независимый эксперт Леонид Хазанов отмечает, что выход на биржевые торги потребует дополнительных затрат от производителей и потребителей, и неясно, смогут ли эти затраты окупиться. Плюс биржевой торговли будет заключаться в более прозрачном ценообразовании.

Ольга Мордюшенко