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Коммерсантъ FM
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Frank Media: Societe Generale продаст последний актив в России

Российское представительство лизинговой компании ALD Automotive — последний актив французской группы Societe Generale в России, о продаже которого сейчас ведутся переговоры. По информации издания Frank Media, российские и белорусские подразделения ALD могут быть проданы «Экспокапу», структуре владельца Экспобанка Игоря Кима, созданной для покупки «дочек» уходящих из России иностранных компаний.

«Переговоры (Игоря Кима.— ''Ъ'') по поводу покупки последней оставшейся в России структуры Societe Generale продвигаются неплохо, но окончательного решения по сделке пока нет. Впрочем, конкуренция за актив не очень большая»,— рассказал один из источников Frank Media. В Societe Generale возможную сделку комментировать отказались, в Экспобанке на запрос СМИ не ответили.

Ранее «Экспокап» приобрел «СиЭнЭйч Индастриал Файненшиал Сервисез Руссия» и «СиЭнЭйч Индастриал Капитал Руссия» у нидерландской CNH Industrial.

По состоянию на начало 2022 года ALD Automotive в России и Белоруссии управляла парком в 20,3 тыс. автомобилей (20,1 тыс. контрактов приходились на Россию). В апреле Societe Generale стала первой европейской финансовой группой, объявившей об уходе из России.

Андрей Сапожников

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