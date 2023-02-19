В МИД Китая объявили о полном преодолении страной пандемии COVID-19

Китайские власти готовы к восстановлению контактов с Европой и миром на фоне полного преодоления пандемии COVID-19 в стране, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Он сообщил, что европейские и китайские политики теперь могут восстановить взаимодействие до допандемийного уровня.

«Стороны могут активно готовиться к новой встрече лидеров Китая и ЕС, в полной мере использовать механизмы диалога на высоком уровне в различных областях и способствовать скорейшему возвращению двусторонних контактов на допандемийный уровень»,— сказал Ван И во время встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем (цитата по сайту МИД КНР).

Комментируя ситуацию на Украине, китайский дипломат подчеркyул, что власти КНР настаивают на переходе сторон конфликта к мирным переговорам. «Китай и ЕС должны укреплять сотрудничество, чтобы привнести в мир больше стабильности»,— заключил чиновник.

После трех лет жестких антиковидных мер в начале 2023 года Китай начал постепенно смягчать ограничения, отказавшись от политики нулевой терпимости к COVID-19. 17 февраля «Аэрофлот» выполнил первый рейс в Шанхай после снятия ограничений.

Подробнее об открытии Китая — в материале «Ъ FM» «Китай открывается с деловой стороны».

Андрей Сапожников