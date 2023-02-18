FT: Шольц недоволен позицией Запада по танкам для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул союзников в том, что они не смогли поставить танки Украине, сообщает Financial Times. Издание напоминает, что страны Запада в течение нескольких месяцев убеждали Берлин разрешить поставку немецких танков.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности господина Шольца спросили, не подталкивает ли он теперь другие страны к поставкам тяжелого вооружения Киеву, которое они обещали. «Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так настойчиво призывал (меня.— "Ъ") действовать»,— ответил канцлер ФРГ.

В своем выступлении на конференции вчера, 17 февраля, Олаф Шольц заявил, что именно его страна из всех европейских государств поставляет Украине больше всего вооружений и техники. Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что готов продолжать наращивать поставки вооружений Киеву, а также призвал к этому и других.

Подробности — в публикации «Ъ» «Глядя из Мюнхена».

Лаура Кеффер