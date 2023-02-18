Нидерланды решили ограничить число работающих в стране российских дипломатов

Нидерланды закрывают свое консульство в Санкт-Петербурге, ограничивают количество российских дипломатов в Гааге и закрывают российское торгпредство в Амстердаме. Некоторым российским дипломатам придется покинуть Нидерланды в течение двух недель, также заявили в МИДе.

«Россия продолжает пытаться тайно перебрасывать агентов разведки в Нидерланды под прикрытием дипломатии. Мы не можем и не должны этого допускать»,— говорится в заявлении министра иностранных дел Вопке Хукстры (цитата по Reuters). Торгпредство в Амстердаме, согласно распоряжению правительства, будет закрыто ко вторнику. Консульство в Санкт-Петербурге будет закрыто с понедельника.

Также Россия отказывается выдавать визы нидерландским дипломатам, которые работали бы в консульстве в Санкт-Петербурге или посольстве в Москве, заявили в МИДе. В ответ решено ограничить число дипломатов в посольстве РФ в Гааге для соответствия числу дипломатов в посольстве Нидерландов в Москве.

«Таким образом, ряду дипломатов придется покинуть страну в течение двух недель»,— говорится в сообщении министерства без уточнения их количества.

Мария Федотова