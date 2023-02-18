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В Прикамье зарегистрирована компания для строительства металлургического завода

Предприниматель Самир Амиров на этой неделе зарегистрировал в Перми ООО «Осенцовский сталепрокатный завод» (ОСЗ). По данным «СПАРК-Интерфакс», общество с уставным капиталом 10 тыс. руб. займется производством стали, чугуна и ферросплавов.

Ранее ОСЗ указывалось как потенциальный резидент особой экономической зоны «Пермь», где компания планирует построить металлургическое производство. В конце февраля ОСЗ и еще четыре претендента представят свои бизнес-планы. Согласно условиям получения резидентства, участники ОЭЗ должны инвестировать в свои проекты не менее 120 млн руб. в течение трех лет. Сам господин Амиров комментировать планы строительства завода ранее отказался.

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