Ван И предупредил Бербок о риске происшествий наподобие подрыва «Северных потоков»

Чем дольше затягивается украинский кризис, тем выше для Европы риск повторения инцидентов, аналогичных взрывам на «Северных потоках». Об этом глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И сказал министру иностранных дел Германии Анналене Бербок в Мюнхене.

Как передает «Синьхуа», Ван И заявил, что «понимает озабоченность европейских стран по поводу украинского кризиса». «По его словам, чем дольше затянется кризис, тем больший ущерб понесет Европа, и время от времени могут происходить инциденты, подобные взрывам на "Северном потоке"»,— приводит агентство слова Ван И. Он отметил, что Пекин привержен мирным переговорам, «никогда не откажется» от усилий по их продвижению и готов взаимодействовать с Берлином или другими европейскими столицами, чтобы «облегчить ситуацию как можно скорее».

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК также заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с Германией. Госпожа Бербок заверила, что ФРГ придерживается политики одного Китая и тоже надеется на расширение сотрудничества.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года. Все стороны признали произошедшее диверсией. Никто не взял на себя ответственность за взрывы.

Мюнхенская конференция по безопасности открылась накануне, 17 февраля. Центральной темой на ней стал конфликт вокруг Украины. Украинский президент Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить поставки вооружений его стране. Канцлер Олаф Шольц предупредил союзников, что им надо готовиться к долгому противостоянию с Россией. А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что России нельзя дать победить в этом конфликте, но добавил: в будущем с Москвой надо будет выстраивать диалог.

О конференции — в материале «Ъ» «Глядя из Мюнхена».

Леонид Уварчев