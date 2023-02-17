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Коммерсантъ FM
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Макрон не верит, что смена режима в России приведет к положительным изменениям

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он не верит в то, что смена режима в России приведет к положительным изменениям. По его словам, поддержка смены режимов всегда заканчивалась провалом.

«Когда я слышу разговоры о смене режима в России, то всегда спрашиваю: какой режим мы будем менять? Какое руководство? Потому что в последнее десятилетие было много попыток смены режима и все они закончились неудачей»,— сказал господин Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит Le Parisien.

При этом Эмманюэль Макрон считает, что устойчивый мир в Европе невозможен без умения «охватить российский вопрос, но на основе трезвой оценки, без какого-либо снисхождения». Вместе с тем президент Франции добавил, что на данный момент первоочередная задача — это поддержка Украины.

Лидеры западных стран неоднократно говорили, что не собираются свергать власть в России. Об этом, в частности, заявляли в Госдепартаменте США. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что смена власти в России не является целью НАТО.

Анастасия Ларина

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