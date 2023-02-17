«Продимекс» по итогам сезона получил более 1,2 млн тонн сахара

По итогам завершившегося сезона предприятия холдинга «Продимекс» (крупнейший производитель сахара в РФ) выработали более 1,2 млн тонн сахара и более 370 тыс. тонн гранулированного жома. Это превысило прогнозы на сезон, рассказали в компании.

Выработка продукции ожидалась значительно меньшей из-за тяжелого сезона. Кампания по переработке сахарной свеклы урожая 2022 года продлилась 165 дней (первым запустился завод АО «Ставропольсахар», последним завершило прием сырья АО «Елань-Коленовский сахарный завод»). Плохие погодные условия привели к нарушению графиков поставки свеклы. Из-за этого часть заводов была вынуждена снижать суточную производительность, а некоторые и вовсе приостанавливались из-за отсутствия сырья.

В декабре и январе свеклу приходилось убирать с полей и укладывать в кагаты при отрицательных температурах. «Хранение свеклы в кагатах в период резких колебаний температуры воздуха приводило к неоднократной заморозке-разморозке сырья, что влияло на сахаристость корнеплода и сохранность его верхнего слоя: при подаче в моечное отделение происходило отделение верхней защитной кожицы. Система удаления примесей, имеющаяся на предприятиях, часто не справлялась с большим объемом таких отходов — это периодически приводило к остановке процесса»,— рассказали в холдинге.

Сильные различия в качестве сырья вносили сложности в обработку соков и приводили к повышенному расходу вспомогательных материалов, отметили в компании. Осложняли работу и введенные санкции: возникли трудности с поставками матриц для грануляторов жома, а задержка поставки жомосушильного барабана составила более девяти месяцев по сравнению с оговоренным в контракте сроком, отметили в «Продимексе».

Сейчас переработка свеклы завершена на всех заводах компании; на них начались плановые ремонтные работы для подготовки к предстоящему сезону. Только Ольховатский сахарный комбинат (Воронежская область) продолжает переработку сиропа, рассказали в холдинге.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, свеклосахарная отрасль России «неплохо прошла очень непростой 2022 год с многочисленными отраслевыми, экономическими и политическими вызовами и проблемами»: «Под свеклу-2022 удалось завезти все необходимые семена, технику, запчасти и другие импортные компоненты. Несмотря на поздний сев и уборку, которая во многих районах осенью и вовсе приостанавливалась на недели из-за дождей, в ноябре-декабре в снег и мороз удалось доубрать практически все площади сахарной свеклы». В институте отмечают, что российский рынок сахара в 2022/23 году сбалансирован: «Возможен даже небольшой экспорт».

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.