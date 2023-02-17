Бывшего охранника британского посольства в Берлине приговорили к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Лондонский суд Олд-Бейли приговорил более чем к 13 годам лишения свободы 58-летнего британца Дэвида Смита, признанного виновным в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает The Guardian. В период работы охранником в посольстве Великобритании в Берлине Смит на протяжении нескольких лет, пользуясь доступом в кабинеты сотрудников, копировал секретные документы, которые находил в рабочих столах.

Кроме того, он собрал досье с персональными данными сотрудников, занятых в оборонной работе, включая их адреса и номера телефонов, и скачал записи камер видеонаблюдения посольства. Эти данные Смит передавал в российское посольство в Берлине. Смит был задержан сотрудниками MI5 в ноябре 2020 года в его квартире в Потсдаме. При обыске у него обнаружили в числе прочего листок бумаги с электронным адресом посольства России, флаг Российской Федерации, книги на русском языке, бескозырку Черноморского флота. Он признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения.

Алена Миклашевская