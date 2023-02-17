Рижский вокзал в Москве закрывается на полгода

С 1 марта и до осени Рижский вокзал будет закрыт для посадки и высадки пассажиров из-за строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ «Рижская») и модернизации здания вокзала. Часть маршрутов пригородных поездов продлят до Курского вокзала. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Рижского вокзала в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Здание Рижского вокзала в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Из-за строительства ТПУ "Рижская" с 1 марта 2023 года до осени меняется расписание на Рижском направлении. Нет посадки и высадки пассажиров на Рижском вокзале»,— сообщили в дептрансе столицы.

Часть пригородных поездов теперь будут идти через станцию Рижская D2 до Курского вокзала, часть будет следовать до станции Стрешнево второго диаметра (D2). Отправление некоторых поездов по Рижскому направлению также планируют запустить от станции Стрешнево D2. Поезда «Ласточка» до Муравьево также будут следовать от станции Стрешнево D2 — и до этой же станции в обратном направлении.

После работ на ТПУ «Рижская» будут останавливаться поезда D2, D3 и D4. Кроме того, появится возможность пересаживаться на большую кольцевую линию (БКЛ), а также Калужско-Рижскую линию метро. Рижский вокзал будет обновлен: планируется построить две новые платформы и обновить пути.

Анастасия Ларина