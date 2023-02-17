Адвокат Михаил Беньяш лишился статуса за посты в Telegram-канале

В Краснодаре совет Адвокатской палаты Краснодарского края (АПКК) прекратил на три года статус адвоката Михаила Беньяша (признан иностранным агентом), об этом «Ъ» рассказал сам адвокат. Совет признал, что адвокат нарушил профессиональные этические нормы, разместив в Telegram посты с резкими высказываниями в адрес Минюста РФ и руководства адвокатуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Беньяш (слева)

Фото: Соцсети Михаила Беньяша Михаил Беньяш (слева)

Фото: Соцсети Михаила Беньяша

В дисциплинарном производстве АПКК были рассмотрены два сообщения адвоката, опубликованные в октябре 2022 года. В первом случае Михаил Беньяш выразил несогласие с решением о признании его иностранным агентом, при этом он дал несколько нелестных характеристик Минюсту РФ, обещая оспорить статус иноагента. Во втором случае господин Беньяш выступил с критикой руководства адвокатских палат России, которое, по его мнению, не выражает интересы профессионального сообщества.

Минюст РФ, а затем и совет АПКК сочли высказывания Михаила Беньяша в Telegram-канале некорректными и оскорбительными. Адвокат не признает оскорбительность постов, настаивая на том, что он имеет право на критическое мнение, а эпатажность некоторых его фраз является выразительным речевым средством.

Михаил Беньяш сообщил «Ъ», что будет оспаривать решение совета палаты.

Анна Перова, Краснодар