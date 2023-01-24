Следком затягивает развязку

В Следственном комитете РФ заинтересовались сносом исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны, который необходим для строительства развязки Большого Смоленского моста. Речь идет о восьми зданиях, возведенных в конце XIX — начале XX века, в числе которых школа поэтессы Ольги Берггольц. По мнению экспертов, уничтожение этих зданий испортит композицию застройки Села Смоленского, которое признано Смольным историческим районом Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой Смоленский мост планируется возвести в 2025–2030 годах

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Большой Смоленский мост планируется возвести в 2025–2030 годах

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющей обязанности главы ГСУ СК по Петербургу Марине Парастаевой предоставить доклад по ситуации со сносом. По информации СК, здания могут снести из-за строительства развязки Большого Смоленского моста, строительство которого начнется в 2025 году. В мае 2022 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) опубликовал результаты государственной историко-культурной экспертизы, где поддерживает снос восьми исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны. Речь идет о строениях на проспекте Обуховской Обороны: это дома №№ 44, 48, 54, 56, 60, 68, 69 (лит. В) и 71. Градозащитники добивались сохранения построек и в апреле 2022 года предлагали альтернативный проект, который позволил бы избежать уничтожения исторического квартала. Отдельно внимание уделялось дому № 54 в надежде доказать его мемориальную ценность. В 1920-е годы в нем была школа, в которой училась Ольга Берггольц. Однако в пресс-службе СК РФ отметили, что органы власти Санкт-Петербурга «не уделили альтернативному проекту должного внимания».

«Ъ-СПб» обратился за комментариями в КГИОП и комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), в чьем ведении находится проектирование и строительство будущего моста, однако на момент отправки публикации в печать ответа от ведомств не последовало.

Большой Смоленский мост планируется возвести в 2025–2030 годах. Однако, как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, строительство может начаться уже в 2023 году, как только завершатся работы по проектированию. Проект станет частью внутреннего полукольца поэтапно формирующейся магистрали, которая соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра. Шестиполосный мост планируют соединить развязками с проспектом Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай. Согласно последней версии госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», Смольный готов начать финансирование проекта уже в 2024 году. Первый транш составит 350 млн рублей. В 2025 году инвестиции запланированы уже в сумме 521 млн, а в 2026-м — еще 871 млн.

Президент фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов отметил, что левобережный участок (где расположены исторические здания) находится в зоне регулирования застройки, для которой законом установлена презумпция сохранности исторических зданий, построенных до 1917 года. Так, по мнению эксперта, если статус памятника охраняет выдающийся архитектурный проект или память об историческом событии, то зона — городскую среду, ценную по совокупности застройки.

«В этом случае речь идет о композиции застройки Села Смоленского, которое признано Смольным историческим районом Петербурга. Если выбить несколько "зубов", лицо района будет обезображено. Город должен сделать все возможное, чтобы сохранить эти здания,— пояснил господин Страхов.— Власти Петербурга действуют в стратегии "брюсселизации" — сноса исторической застройки ради современной инфраструктуры. Но характерные черты этой стратегии — закрытость принятия решений, отказ от конкурса проектов и общественных обсуждений. Эта практика не подходит для Петербурга по двум причинам: нам нужно сохранить городскую среду и избежать социальных конфликтов. Губернатор должен осознать масштаб проблемы и вынести этот ответственный проект на общественные обсуждения».

Екатерина Рязанова