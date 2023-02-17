Глава РССП призвал пересмотреть стратегию борьбы с изменениями климата в условиях санкций

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) Александр Шохин заявил, что подходы России к борьбе с климатическими изменениями необходимо пересмотреть, чтобы уйти от западных установок. По его словам, помимо этого нужно пересмотреть цели по достижению углеродной нейтральности.
Александр Шохин
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Александр Шохин рассказал, что после 24 февраля российские власти и предприниматели обсуждали возможность выхода из Парижского соглашения по климату, чтобы отложить эту повестку на неопределенное время.
«Однако и профильные органы государственной власти, и бизнес пришли к выводу, что выходить из Парижского соглашения, из международных программ и проектов ни в коем случае нельзя. Важно продолжать сотрудничество, так как изменение климата является общей проблемой человечества, здесь наша заинтересованность в глобальной повестке остается»,— сказал Александр Шохин в ходе форума «Климатическая политика России в меняющихся условиях: новые приоритеты и возможности» (цитата по РБК).
Глава РССП обратил внимание, что климатическое сотрудничество затрудняется из-за геополитических ограничений. Так, он отметил, что в условиях санкций декарбонизация обойдется российским компаниям дороже, поскольку доступ к зарубежным технологиям ограничен. В связи с этим он призвал доработать проект операционного плана реализации Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Господин Шохин утверждает, что сейчас России необходимо сделать акцент на сотрудничестве с партнерами, в том числе со странами БРИКС.
План по реализации стратегии низкоуглеродного развития России Минэкономразвития подготовило в феврале 2022 года. В частности, к 2030 году планируется снизить количество выбросов углекислого газа, до 1,524 млрд т. К 2050 году их планируется сократить до 0,6 млрд т., а к 2060 году — прийти к углеродной нейтральности.
Парижское соглашение о климате, в котором участвует Россия, было подписано в 2016 году. Его цель состоит в сокращении глобальных выбросов парниковых газов, а также ограничении увеличения глобальной температуры. Участники соглашения должны сокращать выбросы парниковых газов и работать над адаптацией к последствиям климатических изменений.