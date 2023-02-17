Глава РССП призвал пересмотреть стратегию борьбы с изменениями климата в условиях санкций

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) Александр Шохин заявил, что подходы России к борьбе с климатическими изменениями необходимо пересмотреть, чтобы уйти от западных установок. По его словам, помимо этого нужно пересмотреть цели по достижению углеродной нейтральности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Александр Шохин рассказал, что после 24 февраля российские власти и предприниматели обсуждали возможность выхода из Парижского соглашения по климату, чтобы отложить эту повестку на неопределенное время.

«Однако и профильные органы государственной власти, и бизнес пришли к выводу, что выходить из Парижского соглашения, из международных программ и проектов ни в коем случае нельзя. Важно продолжать сотрудничество, так как изменение климата является общей проблемой человечества, здесь наша заинтересованность в глобальной повестке остается»,— сказал Александр Шохин в ходе форума «Климатическая политика России в меняющихся условиях: новые приоритеты и возможности» (цитата по РБК).

Глава РССП обратил внимание, что климатическое сотрудничество затрудняется из-за геополитических ограничений. Так, он отметил, что в условиях санкций декарбонизация обойдется российским компаниям дороже, поскольку доступ к зарубежным технологиям ограничен. В связи с этим он призвал доработать проект операционного плана реализации Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Господин Шохин утверждает, что сейчас России необходимо сделать акцент на сотрудничестве с партнерами, в том числе со странами БРИКС.

План по реализации стратегии низкоуглеродного развития России Минэкономразвития подготовило в феврале 2022 года. В частности, к 2030 году планируется снизить количество выбросов углекислого газа, до 1,524 млрд т. К 2050 году их планируется сократить до 0,6 млрд т., а к 2060 году — прийти к углеродной нейтральности.

Парижское соглашение о климате, в котором участвует Россия, было подписано в 2016 году. Его цель состоит в сокращении глобальных выбросов парниковых газов, а также ограничении увеличения глобальной температуры. Участники соглашения должны сокращать выбросы парниковых газов и работать над адаптацией к последствиям климатических изменений.

Лусине Баласян