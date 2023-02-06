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Коммерсантъ FM
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Китай переходит к росту на свои

В МВФ от экономики страны ждут перестройки, а не ускорения

Экономика Китая восстанавливается после отмены введенной во время пандемии политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, но нуждается в структурных реформах, утверждают в своем ежегодном страновом мониторинге аналитики МВФ. Доклад миссии фонда намечает новые и подтверждает ранее зафиксированные тренды развития экономики Китая постпандемийного образца: страна заканчивает переход от экстенсивного роста к модели, ориентированной на потребительский спрос, и переключается на движение «вглубь» — к структурным изменениям модели развития. Из-за того, что эти изменения обойдутся Китаю достаточно дорого, серьезных экономических рывков на горизонте ближайших десяти лет от страны в МВФ не ждут.

Фото: Tingshu Wang, Reuters

Фото: Tingshu Wang, Reuters

Впечатляющие темпы восстановления экономики Китая в 2021 году после снятия первых коронавирусных ограничений в 2022-м замедлились, говорится в ежегодном докладе о КНР как государстве—члене МВФ, который представители фонда готовят после официального визита в страну в рамках консультаций по статье IV соглашения о фонде. Из-за продолжающихся вспышек COVID-19 остается нерешенным вопрос сокращения глобального спроса на производимую в стране продукцию — ситуация осложняется фрагментацией мировой экономики, о которой подробно говорили на Всемирном экономическом форуме в Давосе (см. “Ъ” от 18 января). Ожидается, что из-за сокращения расходов на товары длительного пользования в странах с развитой экономикой и возобновления поездок граждан Китая за границу профицит счета текущих операций сократится с 2,1% ВВП КНР в 2022 году до 1,3% в 2023-м.

Среди проблем, решения которых МВФ ожидает от Китая,— слабый рост производительности (его аналитики напрямую связывают с доминированием в важных секторах экономики низкоэффективных госпредприятий, которое серьезно влияет на потенциал развития страны в среднесрочной перспективе). В документе перечисляются системные рекомендации, которые должны помочь Китаю добиться устойчивого роста: безопасное ослабление оставшихся коронавирусных ограничений, прекращение кризиса на рынке недвижимости (защита интересов покупателей жилья и рыночная реструктуризация), пересмотр макроэкономической политики (сбалансированное восстановление благодаря мягкой налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике и переход к большей поддержке домохозяйств), а также проведение структурных реформ (в том числе для запуска конкуренции между государственными и частными компаниями).

Сокращение иностранных инвестиций из-за пандемии COVID-19 в сочетании с демографическими изменениями подтолкнуло страну к более быстрому и резкому, чем ожидалось, завершению перехода от экстенсивной модели развития, которая во многом обеспечивалась дешевыми трудовыми ресурсами внутри страны и притоком иностранных капвложений, к ориентации на потребительский спрос. Теперь в большинстве позитивных сценариев развития Китая, которые предлагают в МВФ, упор делается на социальное обеспечение домохозяйств. В частности, речь идет об укреплении системы соцзащиты, что должно стимулировать сокращение чрезмерно высокой нормы сбережений и переориентацию имеющихся у граждан средств на приобретение товаров и услуг, а также инвестиции, не связанные с недвижимостью. Среди других структурных изменений в подобных сценариях — расширение программ медицинских страховок, увеличение пособий по безработице и реформирование системы образования, которое должно улучшить ситуацию с его доступностью и качеством и — как следствие — привести к более активному развитию человеческого капитала.

Учитывая изменение экономической модели и объем средств, который понадобится для завершения переходного периода, даже при грамотно сформированном наборе экономических и политических мер в ближайшие десять лет в МВФ ждут роста ВВП Китая примерно на 18% (для сравнения: с 2013 по 2021 год ВВП страны каждый год увеличивался в среднем на 6,6%). Аналитики фонда подчеркивают важность перестройки экономики и внутренних реформ в КНР и для других стран, напоминая, что рост китайской экономики на 1 п. п. вызывает рост в других государствах примерно на 0,3 п. п.

Кристина Боровикова

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