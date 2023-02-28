Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уступите парню лыжню

Лыжи Bomber for Bentley

Эти лыжи — не только профессионально спроектированное средство передвижения по снежному склону, но и предмет роскоши, так как изготовлены они производителем горнолыжного снаряжения Bomber в кооперации с Bentley. Партнерство двух брендов началось еще в 2019 году, сегодня коллекцию Bomber for Bentley пополнили три новые модели, созданные с использованием фирменной сэндвич-конструкции Bomber с деревянным сердечником, а также шлемы и палки.

Лыжи серии Ice Edition выполнены в сером и белом цветах и украшены посеребренными 3D алмазными вставками. Но это не просто украшение — дизайн обеспечивает равномерное распределение давления на кант для дополнительной устойчивости и маневренности лыжников всех уровней подготовки.

Предыдущая фотография
Шлем Bomber for Bentley изготовлен из кевлара и углеродного волокна. Он оснащен съемным фотохромным визором и системой ароматизаторов, которые сохраняют свежесть внутри шлема в течение всего дня

Шлем Bomber for Bentley изготовлен из кевлара и углеродного волокна. Он оснащен съемным фотохромным визором и системой ароматизаторов, которые сохраняют свежесть внутри шлема в течение всего дня

Палки изготовлены из углеродного волокна в сочетании с алюминиевой конструкцией, ручки — из экокожи. Несложно увидеть, что их дизайн вдохновлен рычагами переключения передач винтажных моделей Bentley

Палки изготовлены из углеродного волокна в сочетании с алюминиевой конструкцией, ручки — из экокожи. Несложно увидеть, что их дизайн вдохновлен рычагами переключения передач винтажных моделей Bentley

Следующая фотография
1 / 3

Шлем Bomber for Bentley изготовлен из кевлара и углеродного волокна. Он оснащен съемным фотохромным визором и системой ароматизаторов, которые сохраняют свежесть внутри шлема в течение всего дня

Палки изготовлены из углеродного волокна в сочетании с алюминиевой конструкцией, ручки — из экокожи. Несложно увидеть, что их дизайн вдохновлен рычагами переключения передач винтажных моделей Bentley

Лимитированная серия Centenary Ski, украшенная деталями из 24-каратного золота с бриллиантами, вдохновлена концепт-каром EXP 100 GT и посвящена столетию Bentley. Эти лыжи особенно хороши на высоких скоростях. Тираж — всего сотня пар, каждую из которых делают вручную на фабрике Bomber. Выполненные в глянцево-черном цвете с характерным ромбовидным мотивом Bentley по всей поверхности, лыжи Black Diamond Edition отличаются уникальной текстурированной отделкой, их тираж составляет 200 экземпляров.

Наташа Афанасьева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...