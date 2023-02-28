Уступите парню лыжню

Эти лыжи — не только профессионально спроектированное средство передвижения по снежному склону, но и предмет роскоши, так как изготовлены они производителем горнолыжного снаряжения Bomber в кооперации с Bentley. Партнерство двух брендов началось еще в 2019 году, сегодня коллекцию Bomber for Bentley пополнили три новые модели, созданные с использованием фирменной сэндвич-конструкции Bomber с деревянным сердечником, а также шлемы и палки.

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Лыжи серии Ice Edition выполнены в сером и белом цветах и украшены посеребренными 3D алмазными вставками. Но это не просто украшение — дизайн обеспечивает равномерное распределение давления на кант для дополнительной устойчивости и маневренности лыжников всех уровней подготовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шлем Bomber for Bentley изготовлен из кевлара и углеродного волокна. Он оснащен съемным фотохромным визором и системой ароматизаторов, которые сохраняют свежесть внутри шлема в течение всего дня Палки изготовлены из углеродного волокна в сочетании с алюминиевой конструкцией, ручки — из экокожи. Несложно увидеть, что их дизайн вдохновлен рычагами переключения передач винтажных моделей Bentley Следующая фотография 1 / 3 Шлем Bomber for Bentley изготовлен из кевлара и углеродного волокна. Он оснащен съемным фотохромным визором и системой ароматизаторов, которые сохраняют свежесть внутри шлема в течение всего дня Палки изготовлены из углеродного волокна в сочетании с алюминиевой конструкцией, ручки — из экокожи. Несложно увидеть, что их дизайн вдохновлен рычагами переключения передач винтажных моделей Bentley

Лимитированная серия Centenary Ski, украшенная деталями из 24-каратного золота с бриллиантами, вдохновлена концепт-каром EXP 100 GT и посвящена столетию Bentley. Эти лыжи особенно хороши на высоких скоростях. Тираж — всего сотня пар, каждую из которых делают вручную на фабрике Bomber. Выполненные в глянцево-черном цвете с характерным ромбовидным мотивом Bentley по всей поверхности, лыжи Black Diamond Edition отличаются уникальной текстурированной отделкой, их тираж составляет 200 экземпляров.

Наташа Афанасьева