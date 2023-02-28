Мир узнал имя британской теннисистки Эммы Радукану после ее победы на открытом чемпионате US Open осенью 2021 года. Триумф мгновенно изменил рейтинг 19-летней спортсменки, перенеся с 150-го на 19-е место, и позволил заключить многомиллионные контракты, в частности, с Dior, Tiffany, Nike, British Airways. И, конечно же, с Porsche.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Porsche Партнером Эммы в фотосессии, которая прошла в Сильверстоуне, оказался Porsche 911 1965 года выпуска. То есть по возрасту он годится теннисистке не то что в отцы — в деды Фото: Porsche Фото: Porsche Эмма Радукану — нежная и прилежная девушка, любящая дочь, которая отдала родителям чек на $2,5 млн за победу в US Open, с другой стороны — дерзкая и непредсказуемая спортсменка со своей стратегией игры Фото: Porsche Фото: Porsche Следующая фотография 1 / 5 Фото: Porsche Партнером Эммы в фотосессии, которая прошла в Сильверстоуне, оказался Porsche 911 1965 года выпуска. То есть по возрасту он годится теннисистке не то что в отцы — в деды Фото: Porsche Фото: Porsche Эмма Радукану — нежная и прилежная девушка, любящая дочь, которая отдала родителям чек на $2,5 млн за победу в US Open, с другой стороны — дерзкая и непредсказуемая спортсменка со своей стратегией игры Фото: Porsche Фото: Porsche

Интерес автопроизводителя к юной теннисистке нельзя назвать случайным. С 1978 года Porsche является эксклюзивным партнером Женской теннисной ассоциации WTA и организатором ряда европейских турниров. Чемпионов неизменно ждет достойный приз — автомобиль марки Porsche. Так и Эмма, взойдя на теннисный олимп, быстро поменяла машину. До этого момента она ездила на скромной белоснежной Dacia Sandero — к слову, отец теннисистки румынского происхождения, так что подобный выбор можно отчасти считать патриотичным поступком. Последнее время папарацци фиксируют Эмму за рулем серебристого кабриолета Porsche 911 Carrera GTS.

Один из медийных проектов Porsche называется Court Supremes и подразумевает фотосессию успешной теннисистки с автомобилем марки. В проекте уже принимали участие Анжелика Кербер, Юлия Гёргес, Ига Швёнтек, Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Мария Саккари, Барбора Стрыцова, Маркетта Вондроушова… А теперь и Эмма Радукану. Фотохудожником неизменно выступает Радка Лейтмериц, всемирно известная по журналам Vogue и Elle, воплощающая свое видение красоты спорта и женственности.

Александр Папешин