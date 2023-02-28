Дело темное

Трудно сказать, что у нас любили больше — дорогие машины на батарейках или продукцию марки Jaguar. Британский электромобиль прожил у нас в стране короткую, но по-своему яркую жизнь.
Он появился в России в конце 2018 года, до конца которого у нас было реализовано 16 единиц. 2019 год — 128 I-Pace. Дальше были, с одной стороны, нулевые пошлины на ввоз электромобилей, с другой стороны — ковид, поэтому результаты 2020 и 2021 годов показали 72 и 69 проданных автомобилей соответственно. Дальше было то, о чем вы наверняка слышали. В феврале 2022-го было реализовано четыре электромобиля Jaguar I-Pace, в апреле — два, в мае — один. В электрофизике есть такое понятие «блуждающие токи». Вот это, вероятно, они и были.
Пять лет — срок приличный, и потому пришла пора немного поменяться. Главные внешние изменения коснулись переднего бампера, корпусов зеркал заднего вида, отделки дверей и заднего диффузора. Теперь все эти элементы выполняются в цвете кузова, что делает дизайн лаконичнее и визуально нивелирует габариты машины. Глянцевое черное покрытие в том числе теперь и на «решетке радиатора». К слову, если черный цвет в природе кошачьих — проявление меланизма, генетическая вариация окраса, например, у пантер, то у автомобиля в сочетании с наглухо тонированными стеклами это — знак инкогнито. В ДНК модели в купе с тонированными стеклами — штрих инкогнито. Тихо появиться. И незаметно уйти.
Jaguar I-Pace
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