Дело темное

Трудно сказать, что у нас любили больше — дорогие машины на батарейках или продукцию марки Jaguar. Британский электромобиль прожил у нас в стране короткую, но по-своему яркую жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Jaguar Подключение к зарядному устройству постоянного тока мощностью 100 кВт (WLTP) всего на 15 минут обеспечит поездку протяженностью 100-120 км. Полная зарядка батареи от домашней розетки занимает около девяти часов Фото: Jaguar Новые цвета кузова отличаются мягким сатиновым блеском. Колесные диски, которые могут быть и 22-дюймовыми, украшает алмазная обработка и вставки из углеродного волокна Фото: Jaguar Когда электромобиль подключен к сети, он автоматически нагревает или охлаждает аккумулятор и салон до идеальной температуры, предлагая комфорт с первой минуты путешествия Фото: Jaguar Фото: Jaguar Следующая фотография 1 / 5 Фото: Jaguar Подключение к зарядному устройству постоянного тока мощностью 100 кВт (WLTP) всего на 15 минут обеспечит поездку протяженностью 100-120 км. Полная зарядка батареи от домашней розетки занимает около девяти часов Фото: Jaguar Новые цвета кузова отличаются мягким сатиновым блеском. Колесные диски, которые могут быть и 22-дюймовыми, украшает алмазная обработка и вставки из углеродного волокна Фото: Jaguar Когда электромобиль подключен к сети, он автоматически нагревает или охлаждает аккумулятор и салон до идеальной температуры, предлагая комфорт с первой минуты путешествия Фото: Jaguar Фото: Jaguar

Он появился в России в конце 2018 года, до конца которого у нас было реализовано 16 единиц. 2019 год — 128 I-Pace. Дальше были, с одной стороны, нулевые пошлины на ввоз электромобилей, с другой стороны — ковид, поэтому результаты 2020 и 2021 годов показали 72 и 69 проданных автомобилей соответственно. Дальше было то, о чем вы наверняка слышали. В феврале 2022-го было реализовано четыре электромобиля Jaguar I-Pace, в апреле — два, в мае — один. В электрофизике есть такое понятие «блуждающие токи». Вот это, вероятно, они и были.

Пять лет — срок приличный, и потому пришла пора немного поменяться. Главные внешние изменения коснулись переднего бампера, корпусов зеркал заднего вида, отделки дверей и заднего диффузора. Теперь все эти элементы выполняются в цвете кузова, что делает дизайн лаконичнее и визуально нивелирует габариты машины. Глянцевое черное покрытие в том числе теперь и на «решетке радиатора». К слову, если черный цвет в природе кошачьих — проявление меланизма, генетическая вариация окраса, например, у пантер, то у автомобиля в сочетании с наглухо тонированными стеклами это — знак инкогнито. В ДНК модели в купе с тонированными стеклами — штрих инкогнито. Тихо появиться. И незаметно уйти.

Александр Папешин