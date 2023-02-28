Убить дракона

Издавна в Болонье, городе, близ которого находится штаб-квартира Lamborghini, знатные и богатые семьи в знак своего могущества строили высокие башни. Самые известные из переживших свое время — «падающие» Азинелли и Гаризенда. Вокруг — многоликая красота архитектуры более поздних стилей и мириады машин. Lamborghini Urus S на этих улицах, впрочем как и на любых других, — редкий гость. Но трудно придумать какой-то иной автомобиль, который бы настолько подходил именно Болонье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Lamborghini Lamborghini, как и прежде, законодатель мод в области цветов и материалов отделки. Марка предлагает выбрать из шести десятков оттенков оформления экстерьера. А также подскажет, какой должна быть кожа внутри Фото: Lamborghini Urus S — это не модификация. Такой теперь будет базовая версия кроссовера. Внешне от предшественника ее отличают другие бамперы, чуть иная форма капота и новые патрубки выпускной системы Фото: Lamborghini Огромные колеса — диаметр дисков может достигать 23 дюймов — не только вопрос красоты, но и размещения массивных тормозных механизмов. Чтобы полностью остановить кроссовер, полная масса которого составляет почти три тонны, потребуется 34 м асфальта Фото: Lamborghini Передний бампер теперь оформлен накладкой из нержавеющей стали с матовым черным покрытием. А капот выполнен из углепластика. При желании еще больше снизить вес автомобиля покупатель может заказать и углепластиковую крышу Фото: Lamborghini Варианты кожаной обшивки включают изысканные новые оттенки Leandro Blue и Aura Green, кремовый, бежевый, коричневый и другие на любой вкус. В зависимости от того, ярко или сдержанно хочет позиционировать себя владелец Urus S в своих же собственных глазах Фото: Lamborghini Кнопка запуска двигателя по традиции спрятана под красной крышкой на центральном тоннеле. Слева — управление режимами вождения, где помимо брусчатки в Болонье предусмотрена возможность двигаться по снегу, песку, ну и, конечно же, по асфальту гоночного трека Фото: Lamborghini Следующая фотография 1 / 7 Фото: Lamborghini Lamborghini, как и прежде, законодатель мод в области цветов и материалов отделки. Марка предлагает выбрать из шести десятков оттенков оформления экстерьера. А также подскажет, какой должна быть кожа внутри Фото: Lamborghini Urus S — это не модификация. Такой теперь будет базовая версия кроссовера. Внешне от предшественника ее отличают другие бамперы, чуть иная форма капота и новые патрубки выпускной системы Фото: Lamborghini Огромные колеса — диаметр дисков может достигать 23 дюймов — не только вопрос красоты, но и размещения массивных тормозных механизмов. Чтобы полностью остановить кроссовер, полная масса которого составляет почти три тонны, потребуется 34 м асфальта Фото: Lamborghini Передний бампер теперь оформлен накладкой из нержавеющей стали с матовым черным покрытием. А капот выполнен из углепластика. При желании еще больше снизить вес автомобиля покупатель может заказать и углепластиковую крышу Фото: Lamborghini Варианты кожаной обшивки включают изысканные новые оттенки Leandro Blue и Aura Green, кремовый, бежевый, коричневый и другие на любой вкус. В зависимости от того, ярко или сдержанно хочет позиционировать себя владелец Urus S в своих же собственных глазах Фото: Lamborghini Кнопка запуска двигателя по традиции спрятана под красной крышкой на центральном тоннеле. Слева — управление режимами вождения, где помимо брусчатки в Болонье предусмотрена возможность двигаться по снегу, песку, ну и, конечно же, по асфальту гоночного трека Фото: Lamborghini

Передний бампер отражает мокрую мостовую. Дожди в городе нередки. И хотя говорят, что большинство тротуаров в центре города идут не вдоль домов, а спрятаны в галереи под ними, чтобы защитить пешеходов от палящего солнца, разве не в Болонье придумали знаменитую на весь мир непромокаемую ткань. Двигатель Lamborghini Urus S развивает на 16 л.с. больше, чем обычная версия. Мощность нового кроссовера теперь составляет 666 л.с. — «число зверя», если кто забыл. Для Болоньи оно имеет особенное, историко-архитектурное значение. Двухкилометровую галерею, ведущую на Караульный холм к иконе Девы Марии, по преданию раздавившей змея, украшают 666 арок, символизирующих тело поверженного гада. А может, это всего лишь дьявольская ухмылка конструкторов и маркетологов в сторону другого сказочного гада — китайского дракона? В Поднебесной, одном из главных рынков для Urus, моторы объемом свыше 4 литра, облагают чудовищным налогом. А тут с этого объема сняли не 650, а целых 666?

Александр Папешин