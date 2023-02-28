Убить дракона

Издавна в Болонье, городе, близ которого находится штаб-квартира Lamborghini, знатные и богатые семьи в знак своего могущества строили высокие башни. Самые известные из переживших свое время — «падающие» Азинелли и Гаризенда. Вокруг — многоликая красота архитектуры более поздних стилей и мириады машин. Lamborghini Urus S на этих улицах, впрочем как и на любых других, — редкий гость. Но трудно придумать какой-то иной автомобиль, который бы настолько подходил именно Болонье.
Передний бампер отражает мокрую мостовую. Дожди в городе нередки. И хотя говорят, что большинство тротуаров в центре города идут не вдоль домов, а спрятаны в галереи под ними, чтобы защитить пешеходов от палящего солнца, разве не в Болонье придумали знаменитую на весь мир непромокаемую ткань. Двигатель Lamborghini Urus S развивает на 16 л.с. больше, чем обычная версия. Мощность нового кроссовера теперь составляет 666 л.с. — «число зверя», если кто забыл. Для Болоньи оно имеет особенное, историко-архитектурное значение. Двухкилометровую галерею, ведущую на Караульный холм к иконе Девы Марии, по преданию раздавившей змея, украшают 666 арок, символизирующих тело поверженного гада. А может, это всего лишь дьявольская ухмылка конструкторов и маркетологов в сторону другого сказочного гада — китайского дракона? В Поднебесной, одном из главных рынков для Urus, моторы объемом свыше 4 литра, облагают чудовищным налогом. А тут с этого объема сняли не 650, а целых 666?
Lamborghini Urus S
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