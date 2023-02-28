Выше только Луна

Сначала надо разобраться с названием. Haute Voiture — это по-французски, «высокая машина» Всего-навсего. Первые автомобили во Франции называли «вуатюретками», а кузова мы видели и повыше. Но не надо все понимать буквально. Недаром в названии слышится «от кутюр», и эта догадка — правильная.

Ставший эталоном премиальности силуэт S-Класса сверху одет в элегантный темный оттенок морского синего, а снизу впечатляет гламурным блеском розового золота. В интерьере белоснежная кожа, ткань букле и мягчайшие коврики из льна и мохера дополняют возбуждение восторга. Чтобы продлить эйфорию, в машине предусмотрен комплект бокалов для шампанского также из розового золота. О том, что на дворе XXI век, помимо жидкокристаллических дисплеев, с помощью которых для персонализации настроек можно выбрать себе аватарку во фраке, смокинге или вечернем платье, говорит объемное освещение передних и задних входных зон. При открывании любой из дверей включается анимированная проекция из узоров, озаряющая выход или посадку волшебным сиянием. И подобного рода вау-эффектов в мастерской по кастомизации Mercedes-Maybach в Зиндельфингене придумано множество. Поскольку продукт ориентируется в большей степени на прекрасную половину, дизайнеры автомобильной марки взяли на себя и разработку дамских аксессуаров — создали лимитированную коллекцию женских сумок в унисон с интерьером. Сумку предлагается подобрать самостоятельно в онлайн-магазине Maybach Icons of Luxury.

Александр Папешин