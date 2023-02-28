Сказку сделать болью

В прошлом году компания Porsche совместно с киностудией Pixar выпустила в единственном экземпляре модель 911 Sally Special — оммаж мультяшной Салли, городскому прокурору Радиатор-Спрингс из анимационной комедии «Тачки», вышедшей в прокат в теперь уже далеком 2006 году.
В свете последних событий у нас в стране, когда не самые лучшие времена переживают и автомобилестроение, и киноиндустрия, логичным выглядели бы такие импортозаместительные проекты, в рамках которых отечественными автобрендами создавались бы машины, вдохновленные персонажами любимых всеми советских мультфильмов. В известной степени эту идею подтверждает успех полнометражной картины про Чебурашку. Строить белый Rolls-Royce, на котором перемещается отрицательная героиня этого свежего проекта, мы, конечно же, не предлагаем. У нас достаточно «старых добрых мультфильмов» — именно из них можно черпать идеи для особенных автомобильных проектов.