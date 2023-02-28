Сказку сделать болью

В третьем выпуске мультсериала «Ну, погоди», вышедшем в 1969 году, Волк преследует Зайца на самых разных транспортных средствах. В том числе — на гоночном автомобиле под номером 13. Его прототипом послужил «Москвич-Г5», выпущенный в интервале между 1968 и 1974 годами в количестве двух штук. По ходу действия мультфильма болид разваливается, но не в силу своего несовершенства, а в силу того, что Волк угнал у механика полусобранную, не готовую к гонке машину