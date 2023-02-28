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Коммерсантъ FM
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Сказку сделать болью

Какие автомобили из советских мультфильмов мы обязаны построить

В прошлом году компания Porsche совместно с киностудией Pixar выпустила в единственном экземпляре модель 911 Sally Special — оммаж мультяшной Салли, городскому прокурору Радиатор-Спрингс из анимационной комедии «Тачки», вышедшей в прокат в теперь уже далеком 2006 году.

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В третьем выпуске мультсериала «Ну, погоди», вышедшем в 1969 году, Волк преследует Зайца на самых разных транспортных средствах. В том числе — на гоночном автомобиле под номером 13. Его прототипом послужил «Москвич-Г5», выпущенный в интервале между 1968 и 1974 годами в количестве двух штук. По ходу действия мультфильма болид разваливается, но не в силу своего несовершенства, а в силу того, что Волк угнал у механика полусобранную, не готовую к гонке машину

В третьем выпуске мультсериала «Ну, погоди», вышедшем в 1969 году, Волк преследует Зайца на самых разных транспортных средствах. В том числе — на гоночном автомобиле под номером 13. Его прототипом послужил «Москвич-Г5», выпущенный в интервале между 1968 и 1974 годами в количестве двух штук. По ходу действия мультфильма болид разваливается, но не в силу своего несовершенства, а в силу того, что Волк угнал у механика полусобранную, не готовую к гонке машину

«Зима в Простоквашино», 1984 год. Машина, которую в силу ее габаритов можно чинить «в гостиной, у ковра», — конечно же «горбатый», ЗАЗ-965, выпускавшийся на автозаводе в Запорожье с 1960 по 1969 год

«Зима в Простоквашино», 1984 год. Машина, которую в силу ее габаритов можно чинить «в гостиной, у ковра», — конечно же «горбатый», ЗАЗ-965, выпускавшийся на автозаводе в Запорожье с 1960 по 1969 год

Если приглядеться, гениальный сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов», порадовавшего зрителей в 1973 году, имеет открытое водительское место, позади которого размещен закрытый фургон с зарешеченным окошком. В СССР и РФ выпускались и выпускаются автозаки самых разных конструкций

Если приглядеться, гениальный сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов», порадовавшего зрителей в 1973 году, имеет открытое водительское место, позади которого размещен закрытый фургон с зарешеченным окошком. В СССР и РФ выпускались и выпускаются автозаки самых разных конструкций

Сыщики из 2-й серии «Приключений поросенка Фунтика», снятой в 1986 году, передвигаются на безлошадном экипаже, недвусмысленно напоминающем первый в мире автомобиль, который Карл Бенц запатентовал 2 ноября 1886 года. Но трехколесные машины производили и в России. Например, пушечный автомобиль конструкции Н.М. Филатова, выпускавшийся в годы Первой мировой войны, так официально и назывался — «Трехколеска»

Сыщики из 2-й серии «Приключений поросенка Фунтика», снятой в 1986 году, передвигаются на безлошадном экипаже, недвусмысленно напоминающем первый в мире автомобиль, который Карл Бенц запатентовал 2 ноября 1886 года. Но трехколесные машины производили и в России. Например, пушечный автомобиль конструкции Н.М. Филатова, выпускавшийся в годы Первой мировой войны, так официально и назывался — «Трехколеска»

В ленте «Чебурашка идет в школу» старуха Шапокляк подкатывает к подъезду на кабриолете голубого цвета. В те годы такие машины строились на заводе ЗИЛ для парадов, но едва ли авторы мультфильма могли бы позволить себе такой «кукиш в кармане», особенно в 1983 году, в самый разгар так называемых гонок на лафетах

В ленте «Чебурашка идет в школу» старуха Шапокляк подкатывает к подъезду на кабриолете голубого цвета. В те годы такие машины строились на заводе ЗИЛ для парадов, но едва ли авторы мультфильма могли бы позволить себе такой «кукиш в кармане», особенно в 1983 году, в самый разгар так называемых гонок на лафетах

Главные герои мультфильма «Дорожная сказка» не имеют прямых прототипов, особенно в советском автопроме, это, скорее, собирательные образы. Но поскольку эта романтическая история про мир, где нет людей, а населяющие его персонажи — это автомобили, была снята Гарри Бардиным в 1981 году, задолго до появления сверхпопулярных «Тачек», стильное купе и развозной грузовичок, безусловно, можно считать отечественными конструкциями

Главные герои мультфильма «Дорожная сказка» не имеют прямых прототипов, особенно в советском автопроме, это, скорее, собирательные образы. Но поскольку эта романтическая история про мир, где нет людей, а населяющие его персонажи — это автомобили, была снята Гарри Бардиным в 1981 году, задолго до появления сверхпопулярных «Тачек», стильное купе и развозной грузовичок, безусловно, можно считать отечественными конструкциями

Грузовичок Фыр-фыр из мультфильма «Как Ослик грустью заболел», снятый по сценарию Генриха Сапгира в 1987 году, — это, конечно же, УАЗ-3303, автомобиль, который с небольшими изменениями выпускается и по сей день

Грузовичок Фыр-фыр из мультфильма «Как Ослик грустью заболел», снятый по сценарию Генриха Сапгира в 1987 году, — это, конечно же, УАЗ-3303, автомобиль, который с небольшими изменениями выпускается и по сей день

В СССР не выпускали таких крохотных «однообъемников», как показан в мультфильме «Сказки о машинах», вышедшем на экраны в 1975 году. К тому же охристый окрас с красной горизонтальной полосой — это, скорее, «ливрея» машин аварийной службы, а никак не рейсового автобуса

В СССР не выпускали таких крохотных «однообъемников», как показан в мультфильме «Сказки о машинах», вышедшем на экраны в 1975 году. К тому же охристый окрас с красной горизонтальной полосой — это, скорее, «ливрея» машин аварийной службы, а никак не рейсового автобуса

Последний мультфильм о персонаже, призывавшем: «Ребята, давайте жить дружно», был снят в 1987 году, о чем свидетельствуют цифры на номерном знаке. Это был расцвет движения «Самавто» — и кот Леопольд сам построил себе родстер по чертежам из журнала, развешанным по стенкам его мастерской

Последний мультфильм о персонаже, призывавшем: «Ребята, давайте жить дружно», был снят в 1987 году, о чем свидетельствуют цифры на номерном знаке. Это был расцвет движения «Самавто» — и кот Леопольд сам построил себе родстер по чертежам из журнала, развешанным по стенкам его мастерской

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В третьем выпуске мультсериала «Ну, погоди», вышедшем в 1969 году, Волк преследует Зайца на самых разных транспортных средствах. В том числе — на гоночном автомобиле под номером 13. Его прототипом послужил «Москвич-Г5», выпущенный в интервале между 1968 и 1974 годами в количестве двух штук. По ходу действия мультфильма болид разваливается, но не в силу своего несовершенства, а в силу того, что Волк угнал у механика полусобранную, не готовую к гонке машину

«Зима в Простоквашино», 1984 год. Машина, которую в силу ее габаритов можно чинить «в гостиной, у ковра», — конечно же «горбатый», ЗАЗ-965, выпускавшийся на автозаводе в Запорожье с 1960 по 1969 год

Если приглядеться, гениальный сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов», порадовавшего зрителей в 1973 году, имеет открытое водительское место, позади которого размещен закрытый фургон с зарешеченным окошком. В СССР и РФ выпускались и выпускаются автозаки самых разных конструкций

Сыщики из 2-й серии «Приключений поросенка Фунтика», снятой в 1986 году, передвигаются на безлошадном экипаже, недвусмысленно напоминающем первый в мире автомобиль, который Карл Бенц запатентовал 2 ноября 1886 года. Но трехколесные машины производили и в России. Например, пушечный автомобиль конструкции Н.М. Филатова, выпускавшийся в годы Первой мировой войны, так официально и назывался — «Трехколеска»

В ленте «Чебурашка идет в школу» старуха Шапокляк подкатывает к подъезду на кабриолете голубого цвета. В те годы такие машины строились на заводе ЗИЛ для парадов, но едва ли авторы мультфильма могли бы позволить себе такой «кукиш в кармане», особенно в 1983 году, в самый разгар так называемых гонок на лафетах

Главные герои мультфильма «Дорожная сказка» не имеют прямых прототипов, особенно в советском автопроме, это, скорее, собирательные образы. Но поскольку эта романтическая история про мир, где нет людей, а населяющие его персонажи — это автомобили, была снята Гарри Бардиным в 1981 году, задолго до появления сверхпопулярных «Тачек», стильное купе и развозной грузовичок, безусловно, можно считать отечественными конструкциями

Грузовичок Фыр-фыр из мультфильма «Как Ослик грустью заболел», снятый по сценарию Генриха Сапгира в 1987 году, — это, конечно же, УАЗ-3303, автомобиль, который с небольшими изменениями выпускается и по сей день

В СССР не выпускали таких крохотных «однообъемников», как показан в мультфильме «Сказки о машинах», вышедшем на экраны в 1975 году. К тому же охристый окрас с красной горизонтальной полосой — это, скорее, «ливрея» машин аварийной службы, а никак не рейсового автобуса

Последний мультфильм о персонаже, призывавшем: «Ребята, давайте жить дружно», был снят в 1987 году, о чем свидетельствуют цифры на номерном знаке. Это был расцвет движения «Самавто» — и кот Леопольд сам построил себе родстер по чертежам из журнала, развешанным по стенкам его мастерской

В свете последних событий у нас в стране, когда не самые лучшие времена переживают и автомобилестроение, и киноиндустрия, логичным выглядели бы такие импортозаместительные проекты, в рамках которых отечественными автобрендами создавались бы машины, вдохновленные персонажами любимых всеми советских мультфильмов. В известной степени эту идею подтверждает успех полнометражной картины про Чебурашку. Строить белый Rolls-Royce, на котором перемещается отрицательная героиня этого свежего проекта, мы, конечно же, не предлагаем. У нас достаточно «старых добрых мультфильмов» — именно из них можно черпать идеи для особенных автомобильных проектов.

Александр Папешин

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