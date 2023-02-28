Окна в пол

К 2030 году марка Peugeot предполагает выпускать только электромобили, отказавшись от бензиновых и дизельных двигателей. Кажется, что есть еще время для осознанной смены парадигмы, но на самом деле его катастрофически мало. Впрочем, парадигма уже меняется. И Peugeot Inception Concept — ее предвестник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В салоне — буйство дизайнерской мысли: кольцевая панель приборов и руль в виде штурвала с интегрированным экраном мультимедиа и четырьмя кольцевыми тачпадами для управления разного рода системами Следующая фотография 1 / 3 В салоне — буйство дизайнерской мысли: кольцевая панель приборов и руль в виде штурвала с интегрированным экраном мультимедиа и четырьмя кольцевыми тачпадами для управления разного рода системами

Этот концепт не только информирует публику о том, как будут выглядеть автомобили Peugeot в ближайшем будущем, но и о том, благодаря чему они будут приводиться в движение. В основе — электрическая платформа STLA Large: два мотора суммарной мощностью 680 л.с., батарея емкостью 100 кВт/ч и индукционное зарядное устройство. Дальность хода — до 800 км, меньше трех секунд займет разгон до 100 км/ч. Можно верить в эти показатели или нет — не важно. Серийных перспектив у Inception нет, но внешность реальных моделей обещают приблизить к этому образу. Поэтому главная интрига: действительно у серийных Peugeot недалекого будущего будут такие огромные и такие умные лобовые стекла? У Inception его нижняя кромка теряется где-то за передней осью. И стекло это — электрохромное, то есть изменяющее свои оптические свойства, а также коэффициенты светопропускания и теплопоглощения при изменении внешних условий. Интересно и то, на всех ли моделях Peugeot стоит ожидать появления внешних панелей на дверях, на которые будет выводиться разного рода информация вроде приветствия и показаний уровня заряда батареи. Ждать осталось недолго: отдельные дизайнерские решения будут реализованы уже в моделях марки 2025 года.

Анна Килимник