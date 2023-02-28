Сфера активности

Автомобиль-трансформер стал четвертым и самым необычным концептом в линейке Sphere Concepts. Модель создана специально для поклонников активного образа жизни. В ней предусмотрены: выдвижной багажный отсек, дополнительные крепления, адаптивный клиренс, позволяющий одинаково хорошо гонять по шоссе и ездить по бездорожью, повышенная обзорность, автопилот 4-го уровня, органы управления посредством очков дополненной реальности. Ноу-хау органично внедрены в современный стильный кузов кросс-купе с ярким экстравагантным салоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Для перевозки лыж на крыше Activesphere имеются специальные выдвижные крепления, которые не подойдут для транспортировки бытовых грузов, холодильника или мебели. Они устроены так, что остаются невидимыми, когда в них нет надобности Концепт Audi Activesphere, созданный на новейшей технологичной платформе, соединяет элегантность с практичностью и переосмысливает производительность Quattro. А заодно показывает будущее в развитии электромобилей благодаря ярким инновациям и впечатляющему дизайну Следующая фотография 1 / 2 Для перевозки лыж на крыше Activesphere имеются специальные выдвижные крепления, которые не подойдут для транспортировки бытовых грузов, холодильника или мебели. Они устроены так, что остаются невидимыми, когда в них нет надобности Концепт Audi Activesphere, созданный на новейшей технологичной платформе, соединяет элегантность с практичностью и переосмысливает производительность Quattro. А заодно показывает будущее в развитии электромобилей благодаря ярким инновациям и впечатляющему дизайну

Activesphere построен на платформе PPE (Premium Platform Electric) — совместной разработке Volkswagen Group, Audi и Porsche для крупноразмерных электромобилей. По длине (4,98 м), ширине (2,07 м) и колесной базе (2,97 м) Activesphere соответствует Audi Q8. Но высота несколько ниже — 1,6 м. Полный привод обеспечивается парой электродвигателей, расположенных спереди и сзади, суммарной мощностью 442 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Емкости 800-вольтовой батареи хватает примерно на 600 км пробега без подзарядки.

Адаптивная пневматическая подвеска позволяет регулировать дорожный просвет от 168 мм при скоростном движении по шоссе до 248 мм для преодоления пересеченной местности. То есть изменяется на 40 мм в обе стороны от предустановленного клиренса в 208 мм. Угол въезда 18,9 градуса, угол съезда 28,1 градуса также способствуют покорению препятствий на пути. Высокие колеса оснащены дисками диаметром 22 дюйма со сдвижными секциями, влияющими на аэродинамику. В закрытом состоянии секции уменьшают сопротивление движению воздуха, в открытом — способствуют охлаждению тормозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отделка салона Activesphere отличается выразительными вулканическими цветами раскаленной и остывшей лавы. Сиденья оснащены удобной боковой поддержкой, напоминая уютные домашние кресла Следующая фотография 1 / 4 Отделка салона Activesphere отличается выразительными вулканическими цветами раскаленной и остывшей лавы. Сиденья оснащены удобной боковой поддержкой, напоминая уютные домашние кресла

Дизайн от американской студии Audi Design из Малибу прежде всего привлекает внимание обилием стекла. Помимо прозрачной крыши у Activesphere стеклянные вставки внизу дверей и на месте радиаторной решетки, повышающие обзорность местности. Дверь багажника также выполнена из стекла. Электроприводом она уводится вверх на крышу, а задний борт откидывается горизонтально, выдвигая площадку, трансформирующую спортивный кузов практически в пикап. Образующийся таким образом открытый багажник позволяет встроенным крепежом надежно зафиксировать и перевозить пару велосипедов или иной крупногабаритный инвентарь.

Вместо сенсорных дисплеев управление настройками возложено на систему Audi Dimensions с 3D-графикой посредством специальных очков дополненной реальности, надев которые водитель и пассажиры могут пользоваться навигацией, аудиосистемой, климат-контролем не только касанием, но и жестами, голосом и даже движениями глаз. Виртуальные сенсоры появляются при взгляде в очках на соответствующие детали: динамики, дефлекторы и т.д. Таким образом, происходит синтез реального и виртуального для оптимизации управления. При включении автопилота четвертого уровня – когда автомобиль самостоятельно сверяет маршрут с 3D-картой и едет без помощи водителя — руль и педали автоматически убираются в полости кузова, делая интерьер по-домашнему уютным.

Александр Папешин