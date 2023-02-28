Подвижная архитектура

Философия, лежащая в основе этого транспортного средства, относится к плоскости так называемого бесшовного транспорта, суть которого в том, что «от двери до двери» человек передвигается, прилагая минимальные усилия и пользуясь единственным видом транспорта. С некоторых пор не только дизайнерская, но и инжиниринговая компания Italdesign решила усложнить эту концепцию тем, что бесшовное транспортное средство может быть не только транспортом, а чем угодно – от маникюрного салона до пекарни, предлагая при этом различные услуги прямо на дому у пользователей. Если кто помнит времена, когда по подъездам ходили люди и предлагали купить у них картошку, то Climb-E — это по сути то же самое, только сверхтехнологичное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография При всей футуристичности Climb-E обладает вполне понятными техническими характеристиками. Автономная тележка, но которую можно будет устанавливать разные по назначению капсулы, имеет запас хода в три сотни километров и развивает максимальную скорость 120 км/ч Следующая фотография 1 / 3 При всей футуристичности Climb-E обладает вполне понятными техническими характеристиками. Автономная тележка, но которую можно будет устанавливать разные по назначению капсулы, имеет запас хода в три сотни километров и развивает максимальную скорость 120 км/ч

Чтобы эффективнее справиться с поставленными задачами, в качестве партнера была привлечена компания Schindler — один из крупнейших производителей эскалаторов, лифтов, траволаторов. Именно ее специалисты отвечали за то, как Climb-E будет интегрирован в городскую застройку не только горизонтально, но и вертикально. Другой партнер проекта — Туринский политехнический университет, чьи студенты работали над интеграцией Climb-E в современную городскую застройку. Идея в том, что Climb-E может быть еще и частью дома или офиса, неким гибридом между транспортным средством и зданием. Интеграция подобной капсулы в фасад может стать архитектурной особенностью будущего, превратив традиционно неподвижный городской облик зданий в изменчивую, подвижную систему.

Анна Килимник