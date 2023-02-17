Материалы сайта 17.02.2023, 22:27 Лучшие фото недели Яркие кадры 13–17 февраля Пленарное заседание Госдумы, форум «Технологии большого города» и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Москва, Россия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) перед началом пленарного заседания Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Москва. Председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании, посвященном представлению кандидатур для назначения членами избиркомов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Москва. Участник ежегодного форума «Технологии большого города», организованного на площадке центра «Мосстройинформ» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Москва. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Москва. Министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной реализации национального проекта «Образование» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Москва. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на торжественном вечере-концерте, посвященном 30-летию возрождения партии, в Колонном зале Дома Союзов Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Мюнхен, Германия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Москва. Церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Центральном доме кинематографистов Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Москва. Актер Станислав Любшин на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Москва. Молодожены на церемонии регистрации брака в День всех влюбленных на катке ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Ростов-на-Дону, Россия. Участники первых открытых клубных соревнований по гиревому спорту «Игры Асгарда» Фото: Коммерсантъ / Никита Юдин / купить фото Краснодар, Россия. Главный тренер баскетбольной команды ЦСКА Эмил Райкович на матче с казанской командой УНИКС Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов / купить фото Красногорск, Россия. Участники суперфинала личного чемпионата России по ледовым мотогонкам на стадионе «Зоркий» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Москва. Матч КХЛ между командами «Динамо» и ЦСКА на стадионе ВТБ «Арена» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 14 Москва, Россия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) перед началом пленарного заседания Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Москва. Председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании, посвященном представлению кандидатур для назначения членами избиркомов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Москва. Участник ежегодного форума «Технологии большого города», организованного на площадке центра «Мосстройинформ» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Москва. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Москва. Министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной реализации национального проекта «Образование» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Москва. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на торжественном вечере-концерте, посвященном 30-летию возрождения партии, в Колонном зале Дома Союзов Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Мюнхен, Германия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Москва. Церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Центральном доме кинематографистов Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Москва. Актер Станислав Любшин на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Москва. Молодожены на церемонии регистрации брака в День всех влюбленных на катке ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Ростов-на-Дону, Россия. Участники первых открытых клубных соревнований по гиревому спорту «Игры Асгарда» Фото: Коммерсантъ / Никита Юдин / купить фото Краснодар, Россия. Главный тренер баскетбольной команды ЦСКА Эмил Райкович на матче с казанской командой УНИКС Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов / купить фото Красногорск, Россия. Участники суперфинала личного чемпионата России по ледовым мотогонкам на стадионе «Зоркий» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Москва. Матч КХЛ между командами «Динамо» и ЦСКА на стадионе ВТБ «Арена» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото