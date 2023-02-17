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Коммерсантъ FM
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Лучшие фото недели

Яркие кадры 13–17 февраля

Пленарное заседание Госдумы, форум «Технологии большого города» и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Москва, Россия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) перед началом пленарного заседания Госдумы

Москва, Россия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) перед началом пленарного заседания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании, посвященном представлению кандидатур для назначения членами избиркомов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Москва. Председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании, посвященном представлению кандидатур для назначения членами избиркомов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Участник ежегодного форума «Технологии большого города», организованного на площадке центра «Мосстройинформ»

Москва. Участник ежегодного форума «Технологии большого города», организованного на площадке центра «Мосстройинформ»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы

Москва. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной реализации национального проекта «Образование»

Москва. Министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной реализации национального проекта «Образование»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на торжественном вечере-концерте, посвященном 30-летию возрождения партии, в Колонном зале Дома Союзов

Москва. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на торжественном вечере-концерте, посвященном 30-летию возрождения партии, в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мюнхен, Германия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхен, Германия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Москва. Церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Центральном доме кинематографистов

Москва. Церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Центральном доме кинематографистов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москва. Актер Станислав Любшин на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым

Москва. Актер Станислав Любшин на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москва. Молодожены на церемонии регистрации брака в День всех влюбленных на катке ВДНХ

Москва. Молодожены на церемонии регистрации брака в День всех влюбленных на катке ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ростов-на-Дону, Россия. Участники первых открытых клубных соревнований по гиревому спорту «Игры Асгарда»

Ростов-на-Дону, Россия. Участники первых открытых клубных соревнований по гиревому спорту «Игры Асгарда»

Фото: Коммерсантъ / Никита Юдин  /  купить фото

Краснодар, Россия. Главный тренер баскетбольной команды ЦСКА Эмил Райкович на матче с казанской командой УНИКС

Краснодар, Россия. Главный тренер баскетбольной команды ЦСКА Эмил Райкович на матче с казанской командой УНИКС

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Красногорск, Россия. Участники суперфинала личного чемпионата России по ледовым мотогонкам на стадионе «Зоркий»

Красногорск, Россия. Участники суперфинала личного чемпионата России по ледовым мотогонкам на стадионе «Зоркий»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Матч КХЛ между командами «Динамо» и ЦСКА на стадионе ВТБ «Арена»

Москва. Матч КХЛ между командами «Динамо» и ЦСКА на стадионе ВТБ «Арена»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Москва, Россия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) перед началом пленарного заседания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании, посвященном представлению кандидатур для назначения членами избиркомов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Участник ежегодного форума «Технологии большого города», организованного на площадке центра «Мосстройинформ»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной реализации национального проекта «Образование»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на торжественном вечере-концерте, посвященном 30-летию возрождения партии, в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мюнхен, Германия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Москва. Церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Центральном доме кинематографистов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москва. Актер Станислав Любшин на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москва. Молодожены на церемонии регистрации брака в День всех влюбленных на катке ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ростов-на-Дону, Россия. Участники первых открытых клубных соревнований по гиревому спорту «Игры Асгарда»

Фото: Коммерсантъ / Никита Юдин  /  купить фото

Краснодар, Россия. Главный тренер баскетбольной команды ЦСКА Эмил Райкович на матче с казанской командой УНИКС

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Красногорск, Россия. Участники суперфинала личного чемпионата России по ледовым мотогонкам на стадионе «Зоркий»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Матч КХЛ между командами «Динамо» и ЦСКА на стадионе ВТБ «Арена»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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