В Краснодаре зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

В 2022 году в Краснодаре уровень загрязнения воздуха фиксируется как повышенный. По расчетам, основанным на данных космического мониторинга Земли по пяти основным загрязняющим веществам, город набрал 29,9 баллов, говорится в рейтинге «Стрелка-КБ».

Больше всего в воздухе Краснодара содержится формальдегидов — почти 60%. Еще 19,2% составляет диоксид серы, 14,3% — диоксид азота. Содержание угарного газа в воздухе Краснодара составляет 4,6%, аэрозолей — 2,25%.

В Сочи отмечается низкий уровень загрязненности воздуха. От всех загрязняющих веществ 53% составляет формальдегид, 21,7% — диоксид серы, 15,1% — аэрозолей, 6% — угарного газа и 4% — диоксида азота.

Низкий уровень загрязненности воздуха также отмечается в Севастополе (44,2% формальдегидов, 32,4% — диоксида серы, 8,2% — угарного газа, 7,9% — аэрозолей и 7,1% — диоксида азота). При этом в столице Крыма — Симферополе отмечается повышенный уровень загрязненности воздуха (50% составляет диоксид серы, 28,1% — формальдегид, 12,5% — аэрозоли, 5,3% — диоксид азота и 3,8% — угарный газ).

В Майкопе выявлен низкий уровень загрязнения. Среди всех загрязняющих веществ преобладает формальдегид — 66,1%. Еще 21,3% составляет диоксид серы, 6% — диоксид азота, 3,9% — угарный газ и 2,5% — аэрозоли.

Самыми загрязненными городами России в 2022 году стали Московская агломерация, Якутск, Новосибирск, Норильск и Бердск. Самыми чистыми городами являются Кызыл, Астрахань, Элиста, Кисловодск и Балаково.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram