В МИД РФ вызвали посла Италии из-за отмены выступлений российских исполнителей

Посол Италии в России Джорджо Стараче был вызван в МИД РФ. Как пояснили в ведомстве, это связано с отменой выступлений нескольких российских исполнителей. В российском МИДе действия властей Италии сочли проявлением тенденции к дискриминации российских деятелей искусства и ограничению культурного взаимодействия двух стран.

«Послу было заявлено, что Россия остается открытой к диалогу в области культуры и не намерена вводить ограничений в отношении деятелей культуры из Италии, естественно, если итальянская сторона будет соблюдать условия равноправия и взаимности при осуществлении связей в данной сфере»,— говорится в сообщении МИД РФ.

О каких российских исполнителях идет речь, ведомство не уточнило. Однако 8 февраля стало известно, что в итальянских городах Бергамо и Брешиа отменили концерты пианиста из России Дениса Мацуева. На этом настаивали активисты организации Arts Against Aggression. Также они добиваются отмены концерта оперной певицы Анны Нетребко в театре Петрарки в Ареццо.

Лусине Баласян