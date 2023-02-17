Объем планируемых инвестиций «Казаньоргсинтеза» составляет 70 млрд рублей

Объем запланированных на 2023-27 годы инвестиций «Казаньоргсинтеза» составляет порядка 70 млрд руб. Об этом на коллегии Минэкономики Татарстана заявил гендиректор компании «Айрат Сафин.

В данный момент на предприятии на окончательной стадии находится модернизация завода поликарбонатов, цехов завода «Этилен» для возможности переработки пропанового сырья, реконструкция производства изопропилбензола. Кроме того, продолжается реконструкция реактора «В» завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления, а также строительство парогазовой установки ПГУ-250.

"Ъ-Казань"