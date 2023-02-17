Uniper списала «Юнипро» с убытком €4,4 млрд

Германская энергетическая компания Uniper завершила 2022 год с чистым убытком в размере €19,1 млрд, говорится в ее финансовой отчетности. При этом концерн заявил об исключении из отчетности российской дочерней компании «Юнипро» в связи с утратой контроля над ней и о списании в связи с этим €4,4 млрд.

Годом ранее чистый убыток Uniper составлял €4,2 млрд. Главной причиной столь резкого роста убытков в минувшем году стал военный конфликт на Украине, по ходу которого «Газпром» прекратил поставки российского газа в Германию через Uniper. В результате германской компании пришлось закупать газ на спотовом рынке по рекордно высоким ценам. Замена российского газа уже обошлась Uniper в €13,2 млрд, а в будущем компания ожидает еще €5,9 млрд убытков от прекращения поставок «Газпромом». Кроме того, обесценивание активов и репутационные потери оцениваются в €3,1 млрд, включая снижение стоимости кредита для «Северного потока-2» на €1 млрд.

Наконец, Uniper заявила, что до сих пор не получила разрешения российских властей на продажу «Юнипро». «30 ноября 2022 года Uniper объявила о решении дистанцироваться от своего российского подразделения "Юнипро". Запланированная сделка с покупателем из России сейчас под вопросом, потому что необходимое одобрение российских властей не получено и остается под вопросом»,— говорится в отчете компании.

С лета прошлого года власти Германии несколько раз выделяли многомиллиардные пакеты помощи Uniper, а в сентябре было принято решение о национализации компании. В ноябре Uniper подала иск к «Газпрому» в Международный арбитражный суд в Стокгольме, потребовав от российской компании возместить ей потери из-за недопоставленного газа на общую сумму €11,6 млрд.

Кирилл Сарханянц